Irani duket se më shumë ka goditur shtetet e Gjirit sesa ka synuar Izraelin
Irani ka lëshuar shumë më tepër dronë dhe raketa në vendet e Gjirit sesa në Izrael që nga fillimi i luftës SHBA-Izrael ndaj Teheranit, sipas një projekti monitorimi të konfliktit me bazë në SHBA.
Irani thuhet se ka lëshuar 255 dronë dhe raketa që synojnë Izraelin që nga 28 shkurti.
Dhe krahasuar me këtë, ai ka lëshuar 2,171 dronë dhe raketa drejt shteteve të Gjirit gjatë së njëjtës periudhë, sipas një raporti nga “Critical Threats Project (CTP)”, që është pjesë e “American Enterprise Institute”, shkruan TrtWorld, përcjell Telegrafi.
Shifrat sugjerojnë se hakmarrja e Iranit është përqendruar kryesisht tek aleatët rajonalë të SHBA-së dhe jo tek vetë Izraeli.
Nga 2,171 sulmet që synojnë Gjirin, 1,138 ishin të synuara ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe, duke e bërë atë vendin më të synuar në konflikt.
Irani gjithashtu akuzoi Izraelin për kryerjen e disa sulmeve në vendet e energjisë dhe civile në Gjirin, duke i quajtur sulmet një përpjekje të llogaritur për të ndezur tërbimin rajonal dhe për të tërhequr shtetet arabe në luftën kundër Teheranit.
Lufta Izrael-SHBA kundër Iranit është përhapur me shpejtësi në vendet fqinje të Gjirit, të cilat të gjitha strehojnë baza ushtarake amerikane dhe mbajnë lidhje të ngushta sigurie me Uashingtonin.
Analistët thonë se strategjia e Teheranit duket se synon të ushtrojë presion mbi ato qeveri që të shtyjnë presidentin e SHBA-së, Donald Trump, të ndalojë luftën, por duket se Irani i ka llogaritur gabim.
"Shtetet e Gjirit tani përballen me zgjedhje të vështira: t'u bashkohen Shteteve të Bashkuara më hapur në përpjekjet e saj të luftës... ose të rrezikojnë përshkallëzim të mëtejshëm në tokën e tyre", tha për Reuters, Abdulaziz Sager, kryetar i institutit me bazë në Arabinë Saudite, Gulf Research Center.
Vendet e Gjirit tani po e paralajmërojnë Iranin dhe ka frikë në rritje për hakmarrje kolektive kundër Teheranit që do ta bënte konfliktin një luftë rajonale më të rrezikshme dhe vdekjeprurëse.
Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Bahreini, Kuvajti dhe Omani mbajtën një takim urgjent ministror të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit të dielën, duke thirrur Nenin 51 të Kartës së OKB-së dhe duke sinjalizuar gatishmërinë për vetëmbrojtje kolektive.
Departamenti i Luftës i SHBA-së publikon pamjet - momenti kur nëndetësja amerikane hedh në erë anijen luftarake iraniane
Blloku e paralajmëroi Teheranin se sulmet e vazhdueshme mund ta transformojnë Gjirin nga një mburojë mbrojtëse në një "teatër aktiv reagimi".
Në të njëjtën kohë, sisteme të përbashkëta të mbrojtjes ajrore dhe fluturime zbulimi janë aktivizuar në të gjithë rajonin.
Zyrtarët në Emiratet e Bashkuara Arabe po shqyrtojnë gjithashtu veprime ushtarake për të ndaluar sulmet iraniane me raketa dhe dronë, raportoi Axios, duke cituar burime të njohura me diskutimet.
Katari gjithashtu ka lëshuar paralajmërime të forta.
Zëdhënësi i ministrisë së jashtme Majid al-Ansari tha se sulmet iraniane ndaj shtetit të Gjirit ishin "të hapura" dhe paralajmëroi se sulme të tilla "nuk mund të mbeten pa përgjigje".
Megjithatë, siç thekson TrtWorld, konflikti po përhapet edhe përtej Gjirit.
Zyrtarët turq të mbrojtjes thanë se sistemet e mbrojtjes ajrore të NATO-s “kapën” një raketë balistike iraniane që shkonte drejt Turqisë pasi ajo kaloi hapësirën ajrore të Irakut dhe Sirisë, duke e shkatërruar atë jashtë territorit turk të mërkurën.
Ndërkohë, dronët e lëshuar nga Irani goditën enklavën Nakhçivan të Azerbajxhanit pranë kufirit iranian të enjten, duke dëmtuar infrastrukturën pranë aeroportit të rajonit dhe duke plagosur dy civilë, sipas ministrisë së jashtme të Azerbajxhanit.
Pavarësisht sulmeve rajonale në zgjerim, zyrtarët amerikanë thonë se intensiteti i sulmeve iraniane ka rënë kohët e fundit.
Sekretari i Luftës i SHBA-së, Pete Hegseth, theksoi të mërkurën se sulmet iraniane kishin rënë krahasuar me ditët e para të konfliktit, duke përmendur më pak lëshime raketash dhe dronësh në ditët e fundit.
Megjithatë, shkalla e sulmeve të Iranit në të gjithë Gjirin nënvizon rrezikun në rritje që lufta të mund të evoluojë në një konfrontim më të gjerë rajonal, paralajmërojnë ekspertët. /Telegrafi/