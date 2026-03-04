Pse Spanja po i thotë “JO” luftës SHBA-Izrael kundër Iranit?
Spanja është zotuar të vazhdojë të kundërshtojë luftën e zhvilluar nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kundër Iranit, pasi presidenti Donald Trump tha se Uashingtoni do të ndërpresë të gjitha lidhjet tregtare me Madridin.
Kritikat e Trump të martën erdhën pasi aleati evropian i Uashingtonit refuzoi të lejonte ushtrinë amerikane të përdorte bazat e saj për misione të lidhura me sulmet ndaj Iranit.
"Spanja ka qenë e tmerrshme", u tha presidenti gazetarëve të martën gjatë një takimi me kancelarin gjerman Friedrich Merz, duke shtuar: "Ne do të ndërpresim të gjithë tregtinë me Spanjën. Ne nuk duam të kemi asgjë të përbashkët me Spanjën".
Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez, një nga të paktët udhëheqës të krahut të majtë në Evropë që dënoi sulmin SHBA-Izrael ndaj Iranit si "të pajustifikueshëm" dhe "të rrezikshëm", tha në një fjalim televiziv kombëtar të mërkurën se qëndrimi i Spanjës ishte "jo luftës".
"Kështu fillojnë fatkeqësitë e mëdha të njerëzimit... Bota nuk mund t'i zgjidhë problemet e saj me konflikte dhe bomba".
Qëndrimi i tij çimenton statusin e Spanjës si një përjashtim në Evropë; Madridi ka qenë një nga të paktat vende evropiane që dënon vazhdimisht luftën e Izraelit në Gaza.
Disidentët kurdë 'të gatshëm për një operacion ushtarak ndërkufitar në Iran - po presin që terreni të jetë i përshtatshëm'
Në Patron Bar në Malasana, Madrid, Gema Tamarit pa fjalimin e Sanchez në televizorin e restorantit, i cili e ngriti volumin.
"Ai Trump është i çmendur. Ne nuk kemi frikë prej tij. Mirë për Sanchez... Disa udhëheqës të tjerë në Evropë duhet të bëjnë të njëjtën gjë", tha Tamarit, 53 vjeç, një inxhiniere softuerësh. "Sigurisht, Irani është një regjim i tmerrshëm, por a është kjo mënyra për të ndryshuar gjërat, duke shkuar në luftë si kjo?".
Sipas Al Jazeera, përcjell Telegrafi, një seri sondazhesh të opinionit sugjerojnë se më shumë se gjysma e spanjollëve kundërshtojnë politikën e jashtme të Trump.
Sipas një sondazhi të publikuar nga Eurobazuka në shkurt, 53 përqind thanë se kundërshtonin politikat e presidentit amerikan, grupi i tretë më i lartë sipas kombësisë pas francezëve dhe belgëve, me 57 përqind dhe 62 përqind, përkatësisht.
Në një sondazh tjetër të publikuar në janar, gati 60 përqind e spanjollëve thanë se nuk ishin dakord me operacionin e presidentit amerikan për të arrestuar ish-presidentin e Venezuelës Nicolas Maduro, sipas një sondazhi të publikuar nga GESOP për grupin mediatik Prensa Iberica.
Sondazhi i Eurobazukës tha se 48 përqind e evropianëve e konsideronin Trumpin si "një armik të Evropës", krahasuar me 10 përqind që besonin se ai ishte një aleat.
Kërcënimi tregtar i Trumpit
Analistët thanë se SHBA-të mund të mos jenë në gjendje t'i shkaktojnë shumë dëme tregtare Spanjës, pasi ajo është pjesë e Bashkimit Evropian.
Muajin e kaluar, Gjykata Supreme e SHBA-së e shpalli kërcënimin e Trumpit për të vendosur një sërë tarifash në të gjithë botën si të paligjshëm.
Victor Burguete, një ekspert në tregti dhe ekonomi në Qendrën e Barcelonës për Çështje Ndërkombëtare, tha se e vetmja mënyrë që Trump mund të vepronte kundër Spanjës do të ishte të provonte se SHBA-të përballeshin me një situatë emergjence kombëtare.
"Nuk ka gjasa që ai të mund të provojë se veprimi kundër Spanjës është një emergjencë kombëtare", i tha ai Al Jazeera-s. “Mendoj se kjo është më shumë një kërcënim sesa një mundësi reale për t’i dhënë fund tregtisë me Spanjën”.
Mosmarrëveshja shpërtheu kur SHBA-të zhvendosën 15 avionë, përfshirë anijet rezervë, nga bazat ushtarake Rota dhe Moron në Spanjën jugore të hënën, pasi qeveria socialiste e vendit tha se nuk do të lejonte që ato të përdoren për të sulmuar Iranin.
Trump iu referua gjithashtu refuzimit të Spanjës për të rritur shpenzimet për NATO-n nga 2 në 5 përqind të produktit të brendshëm bruto, duke thënë “Spanja nuk ka absolutisht asgjë që na nevojitet”.
Sanchez ka provokuar zemërimin e Trump me politikat që përfshijnë refuzimin për të lejuar anijet që transportojnë armë në Izrael të ankorohen në Spanjë dhe “dënimin e gjenocidit të Izraelit në Gaza”.
Spanja ishte ndër vendet e para evropiane që njohu një Shtet të Palestinës në vitin 2024, së bashku me Irlandën, Slloveninë dhe Norvegjinë.
Departamenti i Luftës i SHBA-së publikon pamjet - momenti kur nëndetësja amerikane hedh në erë anijen luftarake iraniane
“Trump është thjesht i zemëruar sepse Spanja ka refuzuar të rrisë shpenzimet e NATO-s dhe ka dënuar kompanitë e teknologjisë të lidhura me mediat sociale. Dhe e bëri këtë publikisht”, tha Burguete.
Spanja muajin e kaluar njoftoi se po shqyrtonte ndalimin e fëmijëve nën 16 vjeç nga qasja në mediat sociale dhe po studionte veprime ligjore kundër Grok, Instagram dhe TikTok.
Bruguete tha se besonte që Sanchez mori këtë qëndrim kundër luftës sepse kundërshtonte “politikën e fortë” të Trump, por edhe sepse kjo pati një efekt të mirë në vend para zgjedhjeve të përgjithshme të vitit të ardhshëm.
“Nuk ka dyshim se politika e jashtme e Trump nuk është popullore në Spanjë”, shtoi ai.
Spanja është eksportuesi kryesor në botë i vajit të ullirit dhe shet pjesë automobilistike, çelik dhe kimikate në SHBA, por është më pak e ndjeshme ndaj kërcënimeve të Trump për ndëshkime ekonomike sesa vendet e tjera evropiane.
SHBA-të kishin një suficit tregtar me Spanjën për të katërtin vit radhazi në vitin 2025, në 4.8 miliardë dollarë, sipas të dhënave të Byrosë së Regjistrimit të SHBA-së, me eksporte amerikane prej 26.1 miliardë dollarësh dhe importe prej 21.3 miliardë dollarësh.
BE tha të mërkurën se priste që SHBA-të të respektonin një marrëveshje tregtare me BE-në, ishte “e gatshme të vepronte” për të mbrojtur interesat e saj dhe të qëndrojë në... “solidaritet të plotë” me shtetet anëtare, por nuk e përmendi Spanjën. /Telegrafi/