Presidenti i Iranit kërcënon me sulme të mëtejshme ndaj objektivave amerikane
Presidenti i Iranit ka kërcënuar të shtojë sulmet ndaj objektivave amerikane në Lindjen e Mesme.
"Kur sulmohemi, nuk kemi zgjidhje tjetër veçse të përgjigjemi. Sa më shumë presion të na ushtrojnë, aq më e fortë do të jetë natyrshëm përgjigjja jonë", thotë Masoud Pezeshkian në një video të regjistruar.
"Irani ynë, vendi ynë, nuk do të përkulet lehtë përballë ngacmimit, shtypjes apo agresionit - dhe nuk ka bërë kurrë", shtoi ai, transmeton Telegrafi.
Të shtunën, Pezeshkian u shfaq për t'u kërkuar falje vendeve fqinje arabe për sulmet në tokën e tyre. Por ai thotë në videon e fundit: "Disa mund të mendojnë se duke shprehur keqardhje po kërkojmë falje. Ky nuk është rasti. Ne thjesht ndiejmë keqardhje për njerëzit e dashur në rajon që mund të jenë të shqetësuar për shkak të këtij konflikti. Por ata që na sulmuan nga territori i tyre do të marrin natyrshëm një përgjigje dhe ne do të përgjigjemi me forcë".
"Ne jemi miq me vendet e rajonit; ata janë vëllezërit tanë. E thashë dje, duhet të përpiqemi, të kapim duart e njëri-tjetrit dhe të mos lejojmë që Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara, përmes mashtrimit dhe manipulimit, të bëjnë që vendet e rajonit të kundërshtojnë njëra-tjetrën", shtoi ai. /Telegrafi/
