"Ky nuk është Iraku", SHBA zbulon objektivat e luftës me Iranin
Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth tha se lufta kundër Iranit nuk është e krahasueshme me Luftën në Irak, duke shtuar se SHBA nuk do të mbetet e bllokuar “në të njëjtin moçal ndërtimi kombi në të cilin u gjendën dy dekada më parë”.
“Ky nuk është Iraku”, tha Hegseth nga Pentagoni.
“Ky operacion është një mision i qartë, shkatërrues dhe vendimtar: Shkatërroni kërcënimin me raketa, shkatërroni Marinën, pa armë bërthamore”, shtoi ai.
Raportohet se Hegseth sulmoi median dhe "të majtën politike" që kanë kritikuar vendimin për të sulmuar Iranin, duke deklaruar se konflikti "nuk është i pafund".
Ai gjithashtu kritikoi krahasimet me angazhimin e SHBA-së në Irak midis viteve 2003 dhe 2011.
“SHBA, pavarësisht çfarë thonë të ashtuquajturat institucione ndërkombëtare, po nisin fushatën më vdekjeprurëse dhe precize të fuqisë ajrore në histori, sipas kushteve tona", deklaroi Hegseth.
"Ne luftojmë për të fituar dhe nuk humbasim kohë ose jetë", përfundoi Sekretari i Luftës i SHBA-së. /Telegrafi/