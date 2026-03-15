Ushtria amerikane ka emëruar të gjashtë anëtarët e ekuipazhit që u vranë kur aeroplani i tyre i furnizimit me karburant u rrëzua në Irak.

Pentagoni tha se pilotët në bordin e aeroplanit KC-135 ishin: John Klinner, 33 vjeç, nga Alabama; Ariana Savino, 31 vjeç, nga Uashingtoni; Ashley Pruitt, 34 vjeç, nga Kentucky; Seth Koval, 38 vjeç, nga Indiana; Curtis Angst, 30 vjeç, nga Ohio; dhe Tyler Simmons, 28 vjeç, gjithashtu nga Ohio.

Tre të parët ishin personel i Forcave Ajrore, dhe tre të fundit shërbenin në Gardën Kombëtare.

Ushtria amerikane më parë tha se as zjarr armiqësor dhe as miqësor nuk ishin të përfshirë në rrëzimin e aeroplanit në Irakun perëndimor të enjten.



Aeroplani ishte në një mision luftarak si pjesë e operacioneve të vazhdueshme të SHBA-së kundër Iranit dhe ishte një nga dy aeroplanët e përfshirë në incident.

I dyti u ul në mënyrë të sigurt.

Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth, i cilësoi anëtarët e ekuipazhit të aeroplanit si "heronj amerikanë".

Ndryshe, përplasja e aeroplanit e çon në 13 numrin zyrtar të të vdekurve ushtarakë amerikanë në luftën SHBA-Izrael me Iranin, e cila filloi dy javë më parë.

Gjashtë ushtarë të tjerë u vranë në Kuvajt dhe një tjetër në Arabinë Saudite. /Telegrafi/

