SHBA identifikon të vrarët në rrëzimin e aeroplanit mbi Irak
Ushtria amerikane ka emëruar të gjashtë anëtarët e ekuipazhit që u vranë kur aeroplani i tyre i furnizimit me karburant u rrëzua në Irak.
Pentagoni tha se pilotët në bordin e aeroplanit KC-135 ishin: John Klinner, 33 vjeç, nga Alabama; Ariana Savino, 31 vjeç, nga Uashingtoni; Ashley Pruitt, 34 vjeç, nga Kentucky; Seth Koval, 38 vjeç, nga Indiana; Curtis Angst, 30 vjeç, nga Ohio; dhe Tyler Simmons, 28 vjeç, gjithashtu nga Ohio.
Tre të parët ishin personel i Forcave Ajrore, dhe tre të fundit shërbenin në Gardën Kombëtare.
Ushtria amerikane më parë tha se as zjarr armiqësor dhe as miqësor nuk ishin të përfshirë në rrëzimin e aeroplanit në Irakun perëndimor të enjten.
Shannon and I join our entire National Guard family in mourning the loss of six brave KC-135 Airmen, including three Ohio Air National Guardsmen assigned to the 121st Air Refueling Wing and three active-duty Airmen from the 99th Air Refueling Squadron, a partner unit with the… pic.twitter.com/4GuUAt87TN
— Gen. Steven Nordhaus (@ChiefNGB) March 15, 2026
Aeroplani ishte në një mision luftarak si pjesë e operacioneve të vazhdueshme të SHBA-së kundër Iranit dhe ishte një nga dy aeroplanët e përfshirë në incident.
I dyti u ul në mënyrë të sigurt.
Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth, i cilësoi anëtarët e ekuipazhit të aeroplanit si "heronj amerikanë".
Ndryshe, përplasja e aeroplanit e çon në 13 numrin zyrtar të të vdekurve ushtarakë amerikanë në luftën SHBA-Izrael me Iranin, e cila filloi dy javë më parë.
Gjashtë ushtarë të tjerë u vranë në Kuvajt dhe një tjetër në Arabinë Saudite. /Telegrafi/