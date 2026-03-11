Zyrtarët iranianë dhe izraelitë thonë se udhëheqësi i ri suprem u plagos në fillim të luftës
Zyrtarët iranianë thonë se Mojtaba Khamenei pësoi lëndime në këmbë në ditën e parë të luftës; tre ditë pasi zëvendësoi të atin si udhëheqës suprem, ai nuk është shfaqur publikisht dhe besohet se fshihet në një vend të sigurt me komunikime të kufizuara.
Udhëheqësi suprem i sapoemëruar i Iranit, Mojtaba Khamenei, thuhet se u plagos në këmbë në ditën e parë të luftës së nisur nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara, sipas një raporti të mërkurën në The New York Times duke cituar zyrtarë iranianë.
Raporti vjen ndërsa Khamenei, 56 vjeç, nuk është shfaqur në publik ose nuk ka lëshuar ndonjë deklaratë që kur u zgjodh tre ditë më parë për të zëvendësuar të atin, ish-udhëheqësin suprem Ali Khamenei, i cili u vra në sulmin e Izraelit dhe SHBA-së më 28 shkurt.
Tre zyrtarë iranianë i thanë The New York Times se Mojtaba Khamenei u plagos atë ditë, megjithëse rrethanat e sakta të lëndimit dhe gjendja e tij aktuale mjekësore mbeten të paqarta.
Zyrtarët thanë se ai është i vetëdijshëm dhe aktualisht fshihet në një vend të siguruar mirë me komunikim të kufizuar.
Dy zyrtarë ushtarakë izraelitë i thanë gjithashtu gazetës se zyrtarët e mbrojtjes izraelite kanë arritur në një vlerësim të ngjashëm, duke arritur në përfundimin se Khamenei pësoi lëndime në këmbë më 28 shkurt - ditën kur Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara nisën luftën.
Sulmi që vrau Ali Khamenein vrau gjithashtu gruan, djalin dhe nënën e Mojtaba Khameneit, sipas raportit.
Media shtetërore iraniane më parë ka lënë të kuptohet për lëndimin e Mojtaba Khameneit, duke e përshkruar atë si një "janbaz jang", një term persian që përdoret për t'iu referuar veteranëve të plagosur të luftës.
Gjatë një informimi të martën, gazetarët iranianë pyetën zëdhënësin e Ministrisë së Jashtme, Ismail Qaani nëse Khamenei kishte filluar të funksiononte si udhëheqës suprem - një rol që përfshin shërbimin si komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura të Iranit.
Qaani nuk u përgjigj drejtpërdrejt, por tha: "Ata që kishin nevojë ta merrnin mesazhin e kanë marrë atë".
New York Times raportoi gjithashtu se zyrtarët iranianë besojnë se Mojtaba Khamenei ishte shënjestra e një tjetër atentati të tentuar të premten, përpara se ai të zgjidhej zyrtarisht si udhëheqës suprem, por ndërsa ai shihej gjerësisht si kandidati kryesor për të pasuar të atin.
Sipas zyrtarëve, sulmi kishte në shënjestër një bunker masiv nën zyrat e udhëheqësit suprem në Teheran. Megjithatë, ata thanë se Mojtaba Khamenei nuk ishte i pranishëm në vendngjarje. /Telegrafi/