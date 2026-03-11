Pentagoni thotë se rreth 140 ushtarë amerikanë u plagosën në luftën me Iranin
Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar se rreth 140 ushtarakë të tyre janë plagosur që nga fillimi i luftës kundër Iranit më 28 shkurt.
Pentagoni tha në një deklaratë të martën se shumica e lëndimeve ishin të lehta, transmeton Telegrafi.
"Që nga fillimi i Operacionit Epic Fury, afërsisht 140 anëtarë të shërbimit amerikan janë plagosur gjatë 10 ditëve të sulmeve të vazhdueshme", tha zëdhënësi i Pentagonit, Sean Parnell.
"Shumica dërrmuese e këtyre lëndimeve kanë qenë të lehta dhe 108 anëtarë të shërbimit janë rikthyer tashmë në detyrë. Tetë anëtarë të shërbimit mbeten të listuar si të plagosur rëndë dhe po marrin nivelin më të lartë të kujdesit mjekësor", shtoi ai.
Deklarata erdhi pasi agjencia e lajmeve Reuters publikoi një raport duke cituar dy zyrtarë të paidentifikuar të kenë thënë se 150 anëtarë të shërbimit u plagosën në 10 ditët e para të luftës.
Ushtria amerikane ka konfirmuar shtatë viktima nga sulmet iraniane në të gjithë rajonin. Të hënën tha se një anëtar i tetë i shërbimit vdiq nga një "incident shëndetësor" në Kuvajt.
Irani i është përgjigjur fushatës së bombardimeve SHBA-Izrael që vrau udhëheqësin suprem Ali Khamenei dhe më shumë se 1,250 persona të tjerë me sulme me raketa dhe dronë kundër Izraelit dhe bazave amerikane në Lindjen e Mesme.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, nuk e ka përjashtuar vendosjen e trupave amerikane në Iran.
Të hënën, presidenti i SHBA-së tha se lufta ishte "shumë e plotë" dhe do të përfundonte së shpejti. Por ndihmësit e tij kanë thënë se fushata ushtarake sapo ka filluar dhe do të vazhdojë derisa të përmbushen të gjitha objektivat e saj.
I pyetur se cili vlerësim është i vërtetë, Trump u tha gazetarëve të hënën: "Mendoj se mund të thuash të dyja".
Trump tha se lufta shënon "fillimin e ndërtimit të një vendi të ri", duke theksuar se asetet ushtarake të Iranit janë degraduar.
Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, përsëriti të martën se sulmi i SHBA-së po përparon përpara afatit.
"Afati fillestar i presidentit dhe ushtrisë amerikane ishte rreth katër deri në gjashtë javë për të arritur objektivat e plota të Operacionit Epic Fury", tha Leavitt.
Ajo shtoi se qëllimet janë "të shkatërrojnë raketat e tyre dhe aftësinë e tyre për t'i prodhuar ato, të shkatërrojnë marinën e tyre, t'u mohojnë përgjithmonë armët bërthamore dhe, sigurisht, të dobësojnë përfaqësuesit e tyre të këqij terroristë në rajon".
Irani ka mohuar vazhdimisht se kërkon të ketë armë bërthamore dhe këmbëngul se programi i tij bërthamor është paqësor, ndërsa Izraeli besohet gjerësisht se zotëron një arsenal të fshehtë bërthamor.
Pas sulmeve amerikane ndaj tre objekteve bërthamore iraniane në qershor 2025, Trump pretendoi se Uashingtoni kishte "zhdukur" programin bërthamor iranian.
Të martën, Leavitt tha se Trump do të vendosë se kur do të përmbushen objektivat e luftës, përfshirë "dorëzimin pa kushte" të Iranit.
"Presidenti Trump do të përcaktojë se kur Irani është në një vend dorëzimi pa kushte - kur ata nuk përbëjnë më një kërcënim të besueshëm dhe të drejtpërdrejtë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët tanë", tha ajo. /Telegrafi/