Një tjetër anije mallrash goditet në Ngushticën e Hormuzit
Një tjetër anije mallrash duket se është goditur në Ngushticën e Hormuzit të kontrolluar nga Irani, sipas Qendrës së Operacioneve Tregtare Detare të Mbretërisë së Bashkuar.
UKMTO ka marrë një raport për një anije që është goditur nga një predhë e panjohur në korsinë kryesore të transportit detar, gjë që rezultoi në një zjarr në bord.
Anija ka kërkuar ndihmë dhe ekuipazhi po e evakuon atë, transmeton Telegrafi.
Vendndodhja e raportuar e impaktit ishte e spikatur, pasi anija dukej se ishte goditur pikërisht në pjesën më të ngushtë të korsisë, duke sugjeruar se anija po përpiqej të kalonte ngushticën.
Është raporti i dytë i një incidenti të tillë brenda vetëm dy orësh. Një tjetër anije mallrash u godit nga një predhë e panjohur në ngushticë.
Transporti detar përmes Ngushticës së Hormuzit, një kanal për një të pestën e naftës botërore, është ndalur pothuajse pasi Irani kërcënoi të sulmonte çdo anije që përpiqej të kalonte. /Telegrafi/