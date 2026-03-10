Turqia vendos një sistem mbrojtës raketor "Patriot" në qendër të vendit - pas raketës së fundit nga Irani
Turqia tha të martën se një sistem mbrojtës raketor Patriot po vendoset në qendër të vendit, një ditë pasi NATO interceptoi një raketë të dytë balistike të lëshuar nga Irani në hapësirën ajrore turke.
"Po merren masat e nevojshme për sigurinë e kufijve dhe hapësirës tonë ajrore dhe po zhvillohen konsultime me NATO-n dhe aleatët tanë. Përveç masave që kemi marrë në nivel kombëtar, NATO ka forcuar masat e saj të mbrojtjes ajrore dhe raketore", thuhet në një deklaratë të ministrisë së mbrojtjes, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Brenda këtij qëllimi, një sistem Patriot i caktuar për të mbështetur mbrojtjen e hapësirës sonë ajrore po vendoset në Malatya".
E vendosur në Turqinë qendrore, Malatya njihet si vendndodhja e bazës ajrore Kurecik, një strukturë kyçe e drejtuar nga trupat amerikane, e cila strehon një sistem radari paralajmërues të hershëm të NATO-s që mund të zbulojë lëshimet e raketave iraniane.
Edhe pse Ankaraja ka mohuar kategorikisht se të dhënat e radarit janë përdorur ndonjëherë për të ndihmuar Izraelin, prania e tij e ka tronditur Teheranin.
Vendosja e raketave erdhi një ditë pasi NATO rrëzoi një raketë të dytë nga Irani, duke bërë që Uashingtoni të mbyllte konsullatën e saj në qytetin jugor të Adanasë dhe t'u bënte thirrje të gjithë qytetarëve amerikanë të largoheshin nga Turqia juglindore.
Përveç Kurecik, trupat amerikane janë të stacionuara edhe në bazën ajrore Incirlik, një tjetër strukturë kyçe e NATO-s vetëm 10 kilometra (gjashtë milje) jashtë Adanasë.
Kurecik shtrihet rreth 350 kilometra më tej në verilindje.
Që nga fillimi i luftës SHBA-Izrael kundër Iranit, Teherani ka nisur sulme në të gjithë Lindjen e Mesme.
Dhe përveç dy rasteve gjatë pesë ditëve, Turqia “duket se është kursyer”.
Pasi raketa e parë balistike u rrëzua në hapësirën ajrore turke më 4 mars, NATO tha se kishte forcuar "qëndrimin e saj të mbrojtjes nga raketat balistike në të gjithë aleancën", por nuk dha asnjë detaj për arsye sigurie operacionale.
Bazat Incirlik dhe Kurecik janë një çështje thellësisht e ndjeshme për Turqinë, me policinë që arrestoi tre gazetarë për "shkelje të sigurisë kombëtare" për pamjet e filmuara pranë Incirlikut vetëm disa orë pasi filluan sulmet e Iranit. /Telegrafi/