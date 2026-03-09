'Qëllimi ynë kryesor' është ta mbajmë Turqinë larg luftës me Iranin - thotë Erdogan
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka thënë se objektivi kryesor i Ankarasë është ta mbajë vendin larg konfliktit rajonal në rritje, duke theksuar se mbrojtja e sigurisë dhe paqes së 86 milionë qytetarëve të Turqisë mbetet përparësia kryesore e qeverisë.
"Qëllimi ynë kryesor është ta mbajmë vendin tonë larg këtij zjarri. Sigurimi i sigurisë së Turqisë dhe paqes së 86 milionë qytetarëve të saj është përparësia jonë më e madhe", tha Erdogan të hënën, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Presidenti turk theksoi se Ankaraja qëndron në anën e drejtësisë, ligjit ndërkombëtar, paqes dhe stabilitetit në mes të krizës së Iranit dhe vazhdon të mbështesë zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përmes dialogut dhe diplomacisë.
Erdogani vuri në dukje se Turqia është angazhuar në përpjekje intensive diplomatike që nga fillimi i luftës kundër Iranit.
"Ne kemi zhvilluar bisedime me 16 udhëheqës për të gjetur një rrugëdalje nga kriza", tha ai.
Koordinimi me NATO-n
Erdogan shtoi se Turqia po monitoron nga afër zhvillimet së bashku me NATO-n dhe aleatët e tjerë, dhe do të vazhdojë të marrë masa shtesë për të forcuar sigurinë e vendit.
"Ne do të ndjekim zhvillimet në koordinim me NATO-n dhe aleatët tanë të tjerë dhe do të vazhdojmë të ndërmarrim hapa të mëtejshëm për të përforcuar sigurinë tonë", tha Erdogan.
Erdogan gjithashtu kërkoi të siguronte publikun në lidhje me sigurinë energjetike, duke thënë se Turqia nuk përballet me rreziqe të menjëhershme falë investimeve, marrëveshjeve dhe masave paraprake të mëparshme.
"Ne nuk po përballemi me ndonjë rrezik falë investimeve që kemi bërë, marrëveshjeve që kemi nënshkruar dhe masave që kemi marrë për të siguruar sigurinë e furnizimit tonë me energji", tha ai.
Duke iu drejtuar logjistikës kufitare, Erdogan tregoi se nuk kishte ndërprerje në tre portat doganore të Turqisë përgjatë kufirit iranian.
Ndërsa lidhur me masat e sigurisë, presidenti tha se hapësira ajrore e Turqisë po monitorohet 24 orë në ditë kundër kërcënimeve të mundshme.
"Aeroplanët tanë F-16, aeroplanët tanë të paralajmërimit të hershëm ajror dhe ata cisternë po monitorojnë hapësirën tonë ajrore 24 orë në ditë kundër kërcënimeve të mundshme", tha ai.
Paralajmërimi për Teheranin
Erdogani lëshoi gjithashtu një paralajmërim për Iranin, duke thënë se pavarësisht paralajmërimeve të sinqerta të Turqisë, vazhdojnë të ndërmerren "hapa jashtëzakonisht të gabuar dhe provokues" që mund të tendosin marrëdhëniet midis dy fqinjëve.
Ai paralajmëroi kundër veprimeve që mund të dëmtojnë lidhjet shekullore midis dy vendeve.
"Askush nuk duhet të hyjë në llogaritje që do të hidhnin hije mbi lidhjet tona mijëvjeçare fqinjësore dhe vëllazërore me Iranin ose do të lëndonin kombin tonë", tha Erdogan.
Erdogani përsëriti se qëndrimi i Turqisë është i qartë dhe se Ankaraja ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të konfliktit dhe për të shmangur më shumë gjakderdhje në rajon. /Telegrafi/