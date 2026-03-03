SHBA-të u bëjnë thirrje qytetarëve të tyre të largohen urgjentisht nga pothuajse të gjitha vendet e Lindjes së Mesme, përfshirë Izraelin
Shtetet e Bashkuara të hënën u bënë thirrje amerikanëve të largohen menjëherë nga e gjithë Lindja e Mesme nga Egjipti në lindje, përfshirë Izraelin, ndërsa Sekretari i Shtetit Marco Rubio u zotua për sulme "edhe më ndëshkuese" ndaj Iranit pasi Republika Islamike nisi sulme hakmarrëse ndaj aseteve amerikane në rajon.
Departamenti i Shtetit "u bën thirrje amerikanëve të LARGOHEN TANI nga vendet më poshtë duke përdorur transportin tregtar të disponueshëm, për shkak të rreziqeve serioze të sigurisë", shkroi Mora Namdar, ndihmëssekretarja e shtetit për çështjet konsullore, në X, shkruan Times of Israel, përcjell Telegrafi.
Namdar renditi Izraelin, Bregun Perëndimor dhe Gazën, Libanin, Sirinë, Irakun, Jordaninë, Arabinë Saudite, Jemenin, Omanin, Bahreinin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajtin, Katarin dhe Iranin.
The @SecRubio @StateDept urges Americans to DEPART NOW from the countries below using available commercial transportation, due to serious safety risks. Americans who need State Department assistance arranging to depart via commercial means, CALL US 24/7 at +1-202-501-4444 (from… pic.twitter.com/vdplAik2Sq
— Assistant Secretary Mora Namdar (@AsstSecStateCA) March 2, 2026
Ajo gjithashtu përmendi Egjiptin, vendin më të populluar në rajon, i cili nuk është shënjestruar në sulmet hakmarrëse të Iranit pavarësisht viteve të marrëdhënieve të tensionuara me Republikën Islamike.
Siç thekson mediumi izraelit, SHBA-të nuk kanë organizuar fluturimet e tyre të evakuimit dhe fluturimet komerciale janë ndërprerë në të gjithë rajonin, me Izraelin, Katarin, Sirinë, Iranin, Irakun, Kuvajtin dhe Bahreinin që kanë mbyllur hapësirën e tyre ajrore.
Izraeli nuk pritet të rihapë hapësirën e tij ajrore para javës së ardhshme dhe Aeroporti Ben Gurion i vendit është i mbyllur. /Telegrafi/