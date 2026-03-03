Shtetet e Bashkuara të hënën u bënë thirrje amerikanëve të largohen menjëherë nga e gjithë Lindja e Mesme nga Egjipti në lindje, përfshirë Izraelin, ndërsa Sekretari i Shtetit Marco Rubio u zotua për sulme "edhe më ndëshkuese" ndaj Iranit pasi Republika Islamike nisi sulme hakmarrëse ndaj aseteve amerikane në rajon.

Departamenti i Shtetit "u bën thirrje amerikanëve të LARGOHEN TANI nga vendet më poshtë duke përdorur transportin tregtar të disponueshëm, për shkak të rreziqeve serioze të sigurisë", shkroi Mora Namdar, ndihmëssekretarja e shtetit për çështjet konsullore, në X, shkruan Times of Israel, përcjell Telegrafi.

Namdar renditi Izraelin, Bregun Perëndimor dhe Gazën, Libanin, Sirinë, Irakun, Jordaninë, Arabinë Saudite, Jemenin, Omanin, Bahreinin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajtin, Katarin dhe Iranin.

Ajo gjithashtu përmendi Egjiptin, vendin më të populluar në rajon, i cili nuk është shënjestruar në sulmet hakmarrëse të Iranit pavarësisht viteve të marrëdhënieve të tensionuara me Republikën Islamike.

Siç thekson mediumi izraelit, SHBA-të nuk kanë organizuar fluturimet e tyre të evakuimit dhe fluturimet komerciale janë ndërprerë në të gjithë rajonin, me Izraelin, Katarin, Sirinë, Iranin, Irakun, Kuvajtin dhe Bahreinin që kanë mbyllur hapësirën e tyre ajrore.

Izraeli nuk pritet të rihapë hapësirën e tij ajrore para javës së ardhshme dhe Aeroporti Ben Gurion i vendit është i mbyllur. /Telegrafi/

