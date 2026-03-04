Ministria britanike e Mbrojtjes ka publikuar pamje të një aeroplani luftarak britanik që rrëzon një dron mbi Jordani.

Aeroplanët luftarakë britanikë F-35 janë ngritur në ajër për të rrëzuar dronë në hapësirën ajrore mes konfliktit të vazhdueshëm në Lindjen e Mesme.

Videoja dramatike u xhirua sot dhe u nda në internet nga Ministria e Mbrojtjes, transmeton Telegrafi.

Aeroplani britanik i përdorur kuptohet se ka përdorur një raketë ajër-ajër ASRAAM për të shpërthyer dronin iranian në copa.

Pamjet tregojnë dronin iranian duke fluturuar ndërsa një F-35 ecën pranë.

Raketa, e lëshuar nga një aeroplan luftarak britanik, më pas futet në kornizë dhe përplaset me dronin. /Telegrafi/

