Momenti kur F-35 i ushtrisë britanike rrëzon një dron iranian mbi Lindjen e Mesme
Ministria britanike e Mbrojtjes ka publikuar pamje të një aeroplani luftarak britanik që rrëzon një dron mbi Jordani.
Aeroplanët luftarakë britanikë F-35 janë ngritur në ajër për të rrëzuar dronë në hapësirën ajrore mes konfliktit të vazhdueshëm në Lindjen e Mesme.
Videoja dramatike u xhirua sot dhe u nda në internet nga Ministria e Mbrojtjes, transmeton Telegrafi.
Aeroplani britanik i përdorur kuptohet se ka përdorur një raketë ajër-ajër ASRAAM për të shpërthyer dronin iranian në copa.
Pamjet tregojnë dronin iranian duke fluturuar ndërsa një F-35 ecën pranë.
Raketa, e lëshuar nga një aeroplan luftarak britanik, më pas futet në kornizë dhe përplaset me dronin. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com
Top Lajme
Jobs
Real Estate