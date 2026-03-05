Franca lejon SHBA-në të përdorë bazën e saj ajrore, por jo për sulme ndaj Iranit
Franca ka lejuar aeroplanët jo-luftarakë amerikanë të përdorin një bazë ajrore në kontinentin francez me "garanci të plotë" se këta aeroplanë "nuk marrin pjesë në asnjë mënyrë në operacionet amerikane në Iran" vetëm në mbrojtje të partnerëve rajonalë, ka njoftuar zëdhënësi i Forcave të Armatosura Franceze.
Aeroplanëve mbështetës jo-luftarakë u është lejuar të përdorin bazën ajrore Istres jashtë Marsejës në jug të Francës.
Zëdhënësi shtoi se kjo ishte një "procedurë rutinë" në kuadër të NATO-s.
Raportohet se Franca nuk ka lejuar aeroplanët amerikanë të përdorin bazat ajrore të vendit në rajonin e Lindjes së Mesme.
Sipas një burimi pranë presidentit francez Emmanuel Macron, Franca do të koordinohet gjithashtu me Italinë dhe Greqinë në përforcimin e mbrojtjes në Qipro, e cila u godit nga një sulm me dron.
Ndryshe, Franca ndërpreu vendosjen e grupit të saj të sulmit të transportuesve të aeroplanëve në Baltik për t'iu përgjigjur fushatës së bombardimeve iraniane, me aeroplanët francezë që tashmë janë vlerësuar për rrëzimin e dronëve në mbrojtje të aleatëve të Gjirit. /Telegrafi/