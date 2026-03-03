Droni iranian godet portin e Omanit, publikohen pamjet e shpërthimit
Një dron iranian është përplasur dhe ka shpërthyer pranë portit të Salalahut në Oman, por fatmirësisht nuk raportohet për viktima.
Mediat shtetërorë e Omanit, ka cituar burim sigurie, duke theksuar se një dron është rrëzuar pranë portit të Saalalahut, transmeton Telegrafi.
Në anën tjetër dy dronë tjerë janë kapur dhe rrëzuar nga mbrojtja kundërajrore në provincën Dhofar.
Mediat e atjeshme raportojnë se dronët kishin për cak cisternat e karburantit në portin tregtar Al-Duqm.
Një video amatore e filmuar nga kalimtar rasti, shfaqin momentin kur droni përplaset në një cisternë karburanti dhe si pasojë ndodhë një shpërthim tejet i fuqishëm. /Telegrafi/
Moment Iranian drone strike hit the Port of Salalah in Oman. pic.twitter.com/OGQs7CYqr3
— Clash Report (@clashreport) March 3, 2026
