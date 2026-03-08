Përgjigja e Emirateve të Bashkuara Arabe ndaj sulmeve iraniane
Ndërsa dronët dhe raketat iraniane synojnë pjesë të Gjirit, Emiratet e Bashkuara Arabe thonë se po mbrojnë territorin e tyre ndërsa punojnë për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të konfliktit në të gjithë rajonin.
Në një takim informativ për Euronews dhe media të zgjedhura në Abu Dhabi, zyrtarët e Emirateve thonë se vendi ishte përgatitur për paqëndrueshmëri shumë kohë para përshkallëzimit të fundit, transmeton Telegrafi.
"Ne jemi duke u përgatitur. Jo duke pritur luftë, por duke u përgatitur për një lloj emergjence, si ajo me të cilën po përballemi sot. Emiratet e Bashkuara Arabe janë një vend që përgatitet dhe ne jemi përgatitur prej kohësh për shkak të vlerësimit tonë të situatës në rajon. Ne jemi përgatitur për sa i përket stokut ushqimor, për sa i përket objekteve e kështu me radhë", tha një zyrtar i Emirateve të Bashkuara Arabe.
Komentet ofrojnë një pasqyrë të rrallë se si vendi parashikoi mundësinë e një krize më të gjerë rajonale, edhe pse ndoqi angazhimin diplomatik me Teheranin.
“Ne kemi vepruar në një mënyrë shumë, le të themi, konstruktive me Iranin, së bashku me vendet e tjera të GCC-së”, tha zyrtari.
Pavarësisht këtyre përgatitjeve, shkalla e sulmeve ka ardhur si një tronditje.
“Ajo që kemi parë është diçka që nuk e prisnim. Koha ka vërtetuar se kemi qenë të gatshëm për të, por definitivisht nuk e prisnim. Nuk mendonim se Irani do të rrezikonte në të vërtetë marrëdhëniet e të gjithë fqinjëve të tij”, tha zyrtari.
Zyrtarët thonë se Emiratet e Bashkuara Arabe tani janë të përqendruara në mbrojtjen e popullsisë dhe infrastrukturës së tyre, duke e mbajtur konfliktin më të gjerë të përmbajtur.
“Emiratet e Bashkuara Arabe duan që agresioni iranian kundër shteteve jo-luftuese, shteteve të Gjirit, të përfundojë menjëherë”, tha zyrtari.
Në të gjithë Emiratet e Bashkuara Arabe dhe shtetet fqinje të Gjirit, sistemet e mbrojtjes ajrore kanë kapur kërcënimet hyrëse.
“Strategjia iraniane është të përpiqet të krijojë kaos rajonal”, por ata “nuk prisnin që mbrojtja ajrore në Gjirin të bënte kaq mirë. Mbrojtja jonë ajrore ka bërë një punë të shkëlqyer. Ne kemi një sistem shumështresor”, tha zyrtari.
Këto operacione mbrojtëse kanë përfshirë edhe partnerë ndërkombëtarë.
“Duhet të them se mbështetja franceze ka qenë e shkëlqyer. E dini, Rafale-t e tyre kanë hyrë në fuqi që nga dita e parë; ata e kanë zbatuar marrëveshjen e tyre me ne që nga dita e parë. Ata janë pjesë e patrullave tona të vazhdueshme ajrore, duke rrëzuar, e dini, raketa dhe duke rrëzuar kryesisht dronë, etj. Kjo është diçka që francezët e demonstruan kur Huthit sulmuan në vitin 2021. Dhe nga ana tjetër, edhe këtë herë, kjo ka filluar të funksionojë”, tha zyrtari.
Autoritetet thonë se përparësia mbetet mbrojtja e vendit duke ruajtur stabilitetin në të gjithë ekonominë dhe jetën e përditshme.
“Ne do të vazhdojmë të mbrojmë vendin, të mbrojmë të gjithë këtu dhe të sigurohemi që ngadalë të kthehemi në normalitet. Po shohim më shumë fluturime të zhvillohen. Ato ende nuk janë afër numrit të fluturimeve që po kryheshin. Ende po shohim disa porte që lëvizin”, tha zyrtari.
Në të njëjtën kohë, zyrtarët paralajmërojnë se sulmet mund të riformësojnë mënyrën se si rajoni i qaset negociatave me Iranin në të ardhmen.
“Çdo zgjidhje e re e negociuar me Iranin nuk do të kufizohet më vetëm në aspektin bërthamor. Raketat tani janë në qendër të vëmendjes, sepse raketat tani nuk shihen si vetëmbrojtje”, tha zyrtari.
Ndërsa Emiratet e Bashkuara Arabe kanë theksuar nevojën për mbrojtje dhe parandalim, zyrtarët thonë gjithashtu se vendi nuk dëshiron që konflikti të zgjerohet.
“Në një rajon konflikti, shpesh kemi parë që konflikti nuk zgjidh vërtet çështje, çështje kritike”, tha zyrtari.
“Çdo lloj përshkallëzimi është shqetësues. Ne duam ta përmbajmë luftën. Nuk duam që lufta të zgjerohet. Duam të fillojmë me iranianët, duke kuptuar se ata nuk po ndihmojnë veten duke sulmuar të gjithë lagjen e tyre, dhe të ndalemi këtu dhe ta kuptojmë këtë. Dhe kjo mendoj se gjithashtu do të hapë më shumë rrugë drejt ndërmjetësimit aktiv sipas mendimit tim”, shtoi ai. /Telegrafi/