Ushtria izraelite paralajmëron se do të "vazhdojë të ndjekë çdo pasardhës" të udhëheqësit suprem të Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, i cili u vra në sulmet amerikane-izraelite në ditën e parë të luftës të shtunën e kaluar.

Pritet që asambleja e ekspertëve të Iranit të emërojë së shpejti një udhëheqës të ri, transmeton Telegrafi.

Në një postim X në persisht, IDF tha se do të ndjekë çdo person që kërkon të emërojë një pasardhës.

"Ne i paralajmërojmë të gjithë ata që synojnë të marrin pjesë në takimin e përzgjedhjes së pasardhësit se nuk do të hezitojmë t'ju shënjestrojmë as juve", tha IDF.

Organi klerikal që do të zgjedhë udhëheqësin suprem të ardhshëm të Iranit, pasardhësin e Ajatollah Ali Khameneit të vrarë, ka arritur pak a shumë një konsensus me shumicë, tha të dielën anëtari i Asamblesë së Ekspertëve, Ajatollah Mohammad Mehdi Mirbageri.

Agjencia e lajmeve Mehr e citoi atë të thoshte se "disa pengesa" ende duhen zgjidhur në këtë proces. /Telegrafi/

