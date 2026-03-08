Ushtria izraelite do të 'ndjekë çdo pasardhës' të udhëheqësit suprem të Iranit
Ushtria izraelite paralajmëron se do të "vazhdojë të ndjekë çdo pasardhës" të udhëheqësit suprem të Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, i cili u vra në sulmet amerikane-izraelite në ditën e parë të luftës të shtunën e kaluar.
Pritet që asambleja e ekspertëve të Iranit të emërojë së shpejti një udhëheqës të ri, transmeton Telegrafi.
Në një postim X në persisht, IDF tha se do të ndjekë çdo person që kërkon të emërojë një pasardhës.
"Ne i paralajmërojmë të gjithë ata që synojnë të marrin pjesë në takimin e përzgjedhjes së pasardhësit se nuk do të hezitojmë t'ju shënjestrojmë as juve", tha IDF.
Organi klerikal që do të zgjedhë udhëheqësin suprem të ardhshëm të Iranit, pasardhësin e Ajatollah Ali Khameneit të vrarë, ka arritur pak a shumë një konsensus me shumicë, tha të dielën anëtari i Asamblesë së Ekspertëve, Ajatollah Mohammad Mehdi Mirbageri.
Agjencia e lajmeve Mehr e citoi atë të thoshte se "disa pengesa" ende duhen zgjidhur në këtë proces. /Telegrafi/
پس از خنثیسازی خامنهای ستمگر، رژیم تروریستی ایران تلاش میکند خود را بازسازی کرده و رهبر جدیدی انتخاب کند.
مجلس خبرگان ایران که دهها سال است تشکیل جلسه نداده، بهزودی در شهر قم گرد هم خواهد آمد. میخواهیم به شما بگوئیم که دست کشور اسرائیل همچنان هر جانشین و هر کسی را که در پی…
— ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 8, 2026