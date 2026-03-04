Dronët iranianë godasin stacionin e CIA-s në ambasadën amerikane në Riad
Dy dronë iranianë goditën ambasadën amerikane në kryeqytetin saudit, Riad, të hënën, me një nga dronët që thuhet se goditi një stacion të CIA-s brenda kompleksit të ambasadës, sipas The Washington Post.
Si qeveria amerikane ashtu edhe ajo saudite konfirmuan sulmin, megjithëse asnjëra nuk ka konfirmuar se stacioni i CIA-s është goditur.
Sipas The Washington Post, një alarm i brendshëm i Departamentit të Shtetit tha se ndërtesa pësoi "dëme strukturore" dhe se personeli i ambasadës duhet të "vazhdojë të strehohet në vend".
Nuk u përmend asnjë person i CIA-s i plagosur, me CIA që nuk pranoi të komentonte mbi situatën, transmeton Telegrafi.
Më vonë, Arabia Saudite njoftoi kapjen e dy raketave balistike në zonën Al-Kharj të mërkurën.
Më herët gjatë ditës, vendi njoftoi se do të merrte të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur sigurinë e saj dhe territorin, qytetarët dhe banorët e saj, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve herët të mërkurën, duke cituar një deklaratë të kabinetit.
Gjiganti shtetëror i naftës i Arabisë Saudite, Aramco, mbylli rafinerinë e saj Ras Tanura pas një sulmi me dronë, tha një burim i industrisë të hënën, pasi Teherani nisi sulme në të gjithë rajonin në përgjigje të sulmit SHBA-Izrael ndaj Iranit.
Kompleksi Ras Tanura, i vendosur në bregdetin e Gjirit të Arabisë Saudite, është shtëpia e një prej rafinerive më të mëdha në Lindjen e Mesme, me një kapacitet ditor prej 550,000 fuçish. Ai shërben gjithashtu si një qendër jetike eksporti për naftën bruto saudite.
Objekti u mbyll përkohësisht si masë paraprake dhe situata tani është nën kontroll, sipas një burimi. Dy dronë u kapën në vend, me mbeturinat që shkaktuan një zjarr të vogël. Zëdhënësi i ministrisë saudite të Mbrojtjes i tha televizionit Al Arabiya se nuk pati të lënduar.
Infrastruktura energjetike e mbrojtur rëndë e Arabisë Saudite është shënjestruar më parë, më së shumti në shtator 2019, kur sulmet me dronë dhe raketa në fabrikat Abqaiq dhe Khurais ndërprenë më shumë se gjysmën e prodhimit të naftës bruto të mbretërisë dhe shkaktuan paqëndrueshmëri të tregut global. /Telegrafi/