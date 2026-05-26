Protesta në Meksikë para Kupës së Botës, rreth 130 mijë persona ende të zhdukur që nga viti 2006
Rreth 130,000 njerëz janë regjistruar zyrtarisht si të zhdukur në Meksikë që nga viti 2006, kur qeveria nisi operacionin e saj të diskutueshëm kundër drogës.
Disa ekspertë thonë se numri i vërtetë mund të jetë edhe më i lartë.
Në prill, një raport i Kombeve të Bashkuara e konsideroi krizën aq të rëndë saqë e etiketoi atë si një "krim kundër njerëzimit".
Aktivistët dhe familjet që kërkojnë të dashurit e tyre vendosën imazhe të fytyrave të tyre pranë stadiumit Azteca në Mexico City, ku vendi do të ndeshet me Afrikën e Jugut në Kupën e Botës më 11 qershor.
"Po e bëjmë këtë të dukshme në mënyrë që turistët që vijnë në këtë qytet të shohin se në fakt kemi një krizë zhdukjesh", tha Vanesa Gomez, e cila ka qenë në kërkim të vajzës së saj që nga viti i kaluar.
"Topi po vjen në shtëpi, kur do të vijnë fëmijët tanë" bërtitën disa nga aktivistët, ndërsa disa të tjerë shkruan me bojë slogane proteste.
Gabriel Diaz, i cili është duke kërkuar motrën e tij të zhdukur, tha: "Ashtu siç është e rëndësishme Kupa e Botës për Meksikën, edhe njerëzit që mungojnë duhet të jenë po aq të rëndësishëm".
Ndryshe, Meksika pret që rreth pesë milionë turistë ta vizitojnë për Kupën e Botës, të cilën e organizon së bashku me SHBA-në dhe Kanadanë. /Telegrafi/