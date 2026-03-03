Irani kërcënon se do të sulmojë çdo anije që përpiqet të kalojë nëpër Ngushticën e Hormuzit
Një komandant në Korpusin e Gardës Revolucionare (IRGC) të Iranit ka thënë se Ngushtica e Hormuzit është e mbyllur dhe paralajmëroi se çdo anije që përpiqet të kalojë do të sulmohet, sipas mediave shtetërore iraniane.
"Ngushtica është e mbyllur. Nëse dikush përpiqet të kalojë, heronjtë e Gardës Revolucionare dhe marinës së rregullt do t'i vënë flakën këtyre anijeve", ka thënë të hënën Ebrahim Jabari, një këshilltar i lartë i komandantit të përgjithshëm të IRGC-së, shkruan Al Jazeera, përcjell Telegrafi.
Teherani ka synuar infrastrukturën kritike për prodhimin e energjisë në botë si pjesë e hakmarrjes së tij për fushatën e bombardimeve izraelite dhe amerikane që filloi të shtunën dhe vrau udhëheqësin suprem iranian Ajatollah Ali Khamenei dhe zyrtarë të tjerë të lartë.
"Ne gjithashtu do të sulmojmë tubacionet e naftës dhe nuk do të lejojmë që asnjë pikë nafte të largohet nga rajoni. Çmimi i naftës do të arrijë në 200 dollarë në ditët në vijim", tha Jabbari në një postim në kanalin Telegram të IRGC-së.
“Amerikanët, me borxhe prej mijëra miliarda dollarësh, janë të varur nga nafta e rajonit, por ata duhet ta dinë se as një pikë nafte nuk do t’i arrijë”, u citua gjithashtu nga agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim.
Ngushtica e Hormuzit, e cila shtrihet midis Iranit dhe Omanit, është një nga rrugët më kritike të tranzitit të naftës në botë, me afërsisht 20 përqind të furnizimeve globale të naftës që kalojnë nëpër të.
Çdo ndërprerje atje do të rrisë më tej çmimet e naftës bruto dhe do të rrisë frikën e një përshkallëzimi rajonal.
Çmimet e energjisë u rritën ndjeshëm më herët të hënën, pasi ndërprerjet në trafikun e cisternave përmes ngushticës dhe dëmtimi i objekteve të prodhimit ngritën pasiguri se si sulmet SHBA-Izrael ndaj Iranit do të ndikonin në furnizimin e ekonomisë botërore.
Goditja më e madhe ishte për çmimet e gazit natyror, të cilat u rritën me pothuajse 50 përqind në Evropë dhe gati 40 përqind në Azi, pasi QatarEnergy, një furnizues i madh, ndaloi prodhimin e gazit natyror të lëngshëm pasi objektet e saj të LNG-së u sulmuan.
Më herët, rafineria e naftës Ras Tanura e Arabisë Saudite u sulmua gjithashtu nga dronë dhe mbrojtja e saj rrëzoi fluturaket që po vinin, tha një zëdhënës ushtarak për Agjencinë Shtetërore të Shtypit Saudite.
Rafineria ka një kapacitet prej më shumë se gjysmë milioni fuçi naftë bruto në ditë.
Në përgjigje, SHBA-të thanë se do të ndërmarrin veprime për të zbutur rritjen e çmimeve të energjisë për shkak të luftës me Iranin, sipas Sekretarit të Shtetit të SHBA-së, Marco Rubio. /Telegrafi/