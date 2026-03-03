Sa mund t’i kushtojë SHBA-së lufta me Iranin?
Konfrontimi i gjatë midis SHBA-së dhe Iranit hyri në një fazë të re të shtunën kur sulmet ajrore të përbashkëta SHBA-Izrael shënjestruan Iranin, duke shënuar një moment armiqësie të hapur ushtarake.
Ndërsa presidenti i SHBA-së, Donald Trump sinjalizon se operacionet mund të zgjasin katër deri në pesë javë, shqyrtohet nëse Uashingtoni mund të përballojë një luftë të re në Lindjen e Mesme dhe çfarë mund të kushtojë në fund të fundit.
Çfarë është Operacioni Epik Fury?
Më 28 shkurt, Trump konfirmoi në një video tetëminutëshe të postuar në Truth Social se SHBA-të kishin marrë pjesë në atë që ai e përshkroi si një "operacion i madh luftarak" brenda Iranit.
Pentagoni më vonë tha se misioni u quajt Operacioni Epik Fury, transmeton Telegrafi.
Trump tha se objektivi ishte "të sigurohej që Irani të mos merrte një armë bërthamore".
Operation Epic Fury: The first 48 hours pic.twitter.com/uCQqHq5Ajx
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026
"Ne do të shkatërrojmë raketat e tyre dhe do ta rrafshojmë industrinë e tyre të raketave. Do të shkatërrohet plotësisht", shtoi ai.
Ushtria amerikane tha se kishte goditur më shumë se 1,250 objektiva në Iran që nga fillimi i operacioneve të shtunën. Në një deklaratë të veçantë, Komanda Qendrore e ushtrisë amerikane (CENTCOM) tha se kishte goditur dhe shkatërruar 11 anije iraniane.
Operacioni thuhet se përfshinte sulme ajrore, raketa të lëshuara nga deti dhe sulme të koordinuara ndaj objekteve bërthamore, si dhe ndaj figurave të larta të lidhura me establishmentin mbrojtës të Iranit.
Udhëheqësi Suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, i cili kishte udhëhequr vendin që nga viti 1989, u vra kur kompleksi i tij në Teheran u godit dhe u dëmtua rëndë në valën e parë të sulmeve SHBA-Izrael.
Të hënën, Trump premtoi të vazhdonte luftën për aq kohë sa të ishte e nevojshme, duke sugjeruar se ajo mund të zgjaste për disa javë. Që nga e hëna, Gjysmëhëna e Kuqe Iraniane tha se 555 njerëz ishin vrarë në 130 vende në Iran.
Sa kanë shpenzuar tashmë SHBA-të në Izrael dhe Lindjen e Mesme që nga viti 2023?
Sipas raportit të Kostos së Luftës 2025 të Universitetit Brown, që nga 7 tetori 2023, SHBA-të i kanë dhënë Izraelit rreth 21.7 miliardë dollarë ndihmë ushtarake.
Përveç kësaj, taksapaguesi amerikan ka financuar operacionet amerikane në mbështetje të Izraelit në Jemen, Iran dhe në Lindjen e Mesme në përgjithësi me një kosto prej 9.65 miliardë deri në 12.07 miliardë dollarë.
Kjo e çon totalin e shpenzimeve të SHBA-së të lidhura me konfliktin në midis 31.35 miliardë dhe 33.77 miliardë dollarë, dhe vazhdon të rritet.
Cilat sisteme armësh po përdoren në luftën e Iranit?
Sipas CENTCOM, Operacioni Epic Fury ka përfshirë më shumë se 20 sisteme armësh në të gjitha forcat ajrore, detare, tokësore dhe të mbrojtjes nga raketat.
CENTCOM thotë se janë goditur më shumë se 1,000 objektiva brenda Iranit, duke përdorur më shumë se 20 sisteme të ndryshme në ajër, det dhe tokë, si dhe forcën e mbrojtjes nga raketat.
"Fokusi i Shteteve të Bashkuara dhe izraelitëve tani është të zbusin ose degradojnë - sa më shpejt të jetë e mundur - aftësitë sulmuese të iranianëve për të vazhduar të shkaktojnë kaos. Ju doni t'i ndaloni këto sulme, ose të paktën t'i zvogëloni ato sa më shumë që të jetë e mundur", tha për Al Jazeera, Kevin Donegan, një ish-drejtor i operacioneve të CENTCOM.
Disa nga sistemet e armëve përfshijnë:
Fuqia Ajrore:
Fushata është mbështetur shumë në asetet ajrore amerikane, duke përfshirë:
Bombarduesit B-1
Bombarduesit e padukshëm B-2: përdoren për të goditur infrastrukturën kyçe bërthamore dhe ushtarake
F-35 Lightning II dhe F-22 Raptor: aeroplanë luftarakë të përparuar të fshehtë
The Iranian regime was warned. CENTCOM is now delivering swift and decisive action as directed. pic.twitter.com/nNDoDexH6g
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026
Aeroplanët luftarakë F-15: përdoren gjerësisht; tre u humbën në një incident mbi Kuvajt më 1 mars
F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet dhe aeroplanët A-10: të gjithë të konfirmuar për role sulmi dhe mbështetjeje
EA-18G Growler: përdoren për sulm elektronik dhe shtypjen e mbrojtjes ajrore të armikut
Aeroplanët e paralajmërimit dhe kontrollit të hershëm ajror (AWACS): ofrojnë komandë, kontroll dhe menaxhim të hapësirës së betejës.
Dronët dhe sistemet e sulmit me rreze të gjatë veprimi
Sistemet pa pilot dhe artileria raketore janë gjithashtu pjesë e operacionit:
Dronët LUCAS: Ky operacion shënon përdorimin e parë luftarak të këtyre dronëve me një drejtim "sistem sulmi luftarak pa pilot me kosto të ulët", të cilët u riprojektuan sipas dizajneve iraniane.
Dronët MQ-9 Reaper: aktivë në role mbikëqyrjeje dhe sulmesh precize.
Sistemet e Raketave të Artilerisë së Lëvizshme të Lartë M-142 (HIMARS): artileri raketore me bazë tokësore.
Raketa Tomahawk: të lëshuara nga asetet detare.
Sistemet e mbrojtjes nga raketat
Sistemet e raketave interceptuese Patriot dhe THAAD (Mbrojtja e Zonës Terminale të Lartësisë së Lartë): përdoren për të interceptuar raketat balistike dhe dronët iranianë.
Sistemet kundër-dronë.
Projeksioni i fuqisë detare
Dy grupe sulmi transportuesish, të udhëhequra nga USS Gerald R Ford dhe USS Abraham Lincoln: ofrojnë fuqi masive me bazë detare.
P-8 Poseidon: kryen patrullim dhe zbulim detar.
Ngarkesa dhe cisterna: C-17 Globemaster, C-130 Hercules dhe cisterna të ndryshme ajrore të furnizimit me karburant po mbajnë rrjedhën logjistike.
Sa mund t’i kushtojë SHBA-së lufta me Iranin?
Parashikimi i kostos totale të një fushate ushtarake në vazhdim është i vështirë. Sipas ekspertëve, është shumë herët për të thënë se sa mund t’i kushtojë SHBA-së lufta e re.
“Pentagoni nuk e ka publikuar këtë informacion, kështu që ne mund të spekulojmë vetëm…, por ka shumë detaje të paqarta, dhe ne mund të spekulojmë mbi koston e armëve individuale; mund të spekulojmë mbi koston e operacioneve, operacioneve detare”, tha për Al Jazeera Christopher Preble, një bashkëpunëtor i lartë në Qendrën Stimson.
Last night, U.S. B-2 stealth bombers, armed with 2,000 lb. bombs, struck Iran’s hardened ballistic missile facilities. No nation should ever doubt America's resolve. pic.twitter.com/6JpG73lHYW
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026
Raportet nga agjencia e lajmeve Anadolou vlerësojnë se SHBA-të mund të kenë shpenzuar afërsisht 779 milionë dollarë gjatë 24 orëve të para të Operacionit Epic Fury.
Përgatitja ushtarake para sulmit, duke përfshirë ripozicionimin e avionëve, vendosjen e më shumë se një duzine anijesh detare dhe mobilizimin e aseteve rajonale, vlerësohet të ketë kushtuar 630 milionë dollarë shtesë.
Sipas Qendrës për Sigurinë e Re Amerikane, kushton afërsisht 6.5 milionë dollarë në ditë për të operuar një grup sulmues transportuesish, siç është USS Gerald R Ford.
Ka edhe kosto që lidhen me humbjet e pajisjeve.
Të paktën tre avionë luftarakë amerikanë u rrëzuan në Kuvajt, në atë që zyrtarët amerikanë e përshkruan si një incident zjarri miqësor.
Por ekspertët sugjerojnë se shqetësimi më i madh mund të mos jetë qëndrueshmëria financiare, por inventari.
"Është i qëndrueshëm në lidhje me koston. Dua të them, ne kemi një buxhet mbrojtjeje prej trilion dollarësh në SHBA dhe një kërkesë për të shkuar në 1.5 trilion dollarë, gjë që e konsideroj të tmerrshme, por për të cilën presidenti është i përkushtuar", tha Preble.
"Pra, një trilion dollarë është shumë i rëndësishëm. Pyetja ka të bëjë me inventarin aktual të armëve në arsenalin amerikan, veçanërisht interceptorët - gjëra si raketat Patriot ose SM-6, raketa standarde që përdoren si interceptorë për raketat balistike."
Preble paralajmëroi se shkallët e larta të interceptimit nuk mund të vazhdojnë pafundësisht.
pic.twitter.com/BZuJDudLej
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 28, 2026
"Është e arsyeshme të spekulohet se ritmi i operacioneve tani, për sa i përket numrit të interceptimeve, nuk mund të vazhdojë pafundësisht, sigurisht, dhe ndoshta nuk mund të vazhdojë për më shumë se disa javë", tha ai.
Ai vuri në dukje se shqetësime të ngjashme lindën gjatë konfliktit 12-ditor me Iranin në qershor, kur pati spekulime se forcat amerikane dhe izraelite po mbaronin stoqet e armëve ndërprerëse. Ndërsa disa furnizime mund të jenë rimbushur që atëherë, armët ndërprerëse janë caktuar edhe për teatro të tjera luftimesh.
"Disa nga këto armë ndërprerëse ishin menduar të dërgoheshin në Ukrainë për t'u përballur me sulmet ruse. Disa përdoren në Azi, në Indo-Paqësor. Ato do të ishin të rëndësishme në rast të një emergjence atje. Pra, do të kishte disa shqetësime për heqjen e këtyre armëve nga ai teatër", tha ai.
Zëvendësimet në prodhim nuk janë të menjëhershme. /Telegrafi/