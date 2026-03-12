'Humba babanë dhe gruan time' - udhëheqësi i ri suprem bën thirrje për unitet dhe zotohet për hakmarrje për vrasjet
Mojtaba Khamenei bën thirrje për unitet midis popullsisë iraniane dhe pranon tensionin që ata kanë ndjerë.
"Ne duhet ta mbrojmë këtë unitet dhe kjo është e mundur vetëm kur jemi së bashku dhe gjejmë terren të përbashkët", thuhet në deklaratë.
Ai falënderon "popullin e Iranit nga të gjitha sferat e jetës që i rezistoi armikut", transmeton Telegrafi.
Udhëheqësi suprem u dërgon ngushëllime njerëzve që kanë "humbur të dashurit e tyre gjatë luftës", duke thënë se dëmet do të kompensohen.
'Humba babanë tim, gruan time', tha ndër tjera lideri i ri suprem.
Irani publikon deklaratën e parë nga udhëheqësi i ri suprem - i cili thotë se Ngushtica e Hormuzit do të mbetet e mbyllur
Deklarata e Khamenei e lidh këtë me përvojën e tij, pasi babai i tij, udhëheqësi i mëparshëm suprem dhe pjesë të familjes së tij u vranë nga sulmet amerikane-izraelite.
Deklarata e tij thotë: "Kjo është diçka që e ndaj me njerëzit që kanë humbur të dashurit e tyre sepse unë humba babanë tim, humba gruan time. Motra ime humbi fëmijën e saj, si dhe burrin që është martirizuar. Por ajo që na e bën më të lehtë të durojmë të gjitha këto vështirësi është të besojmë në hirin e Zotit dhe të dimë se durimi do ta zgjidhë këtë. I siguroj të gjithë se nuk do ta injorojmë faktin se do të hakmerremi për martirët tanë”.
"Nuk ka të bëjë vetëm me faktin se ata martirizuan udhëheqësin tonë suprem. Dhe nuk ka të bëjë vetëm me të, ka të bëjë me çdo bashkatdhetar që është vrarë gjatë luftës së fundit", u tha për fund. /Telegrafi/