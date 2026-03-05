Ndërsa bombardimet e Izraelit ndaj Teheranit vazhdojnë këtë mëngjes, Irani gjithashtu nisi valën e vet të sulmeve gjatë natës kundër Izraelit dhe objektivave amerikane.

Ushtria iraniane tha se kishte lëshuar disa dronë Arash me rreze të gjatë veprimi gjatë natës, duke synuar rezervuarët e karburantit në bazën ajrore Ramat David në Izrael, transmeton Telegrafi.

Një cisternë amerikane nafte u godit nga Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) në Gjirin Persik verior dhe është në flakë, raportoi agjencia shtetërore iraniane e lajmeve Fars.

Raketa e Iranit bie në qytetin sirian, pranë kufirit me Turqinë

IRGC tha në një deklaratë se gjatë luftës, kalimi nëpër Ngushticën e Hormuzit do të jetë nën kontrollin e Iranit.

IRGC tha gjithashtu më herët këtë mëngjes se vala e 19-të e operacionit 'Premtimi i Vërtetë 4' ka filluar me një operacion të kombinuar me raketa dhe dronë kundër pozicioneve amerikane dhe izraelite në rajon, sipas transmetuesit shtetëror iranian Press TV. /Telegrafi/

Nga BotaBotë