Tankeri amerikan 'në flakë' ndërsa Irani nis sulmet ndaj Izraelit dhe bazave amerikane
Ndërsa bombardimet e Izraelit ndaj Teheranit vazhdojnë këtë mëngjes, Irani gjithashtu nisi valën e vet të sulmeve gjatë natës kundër Izraelit dhe objektivave amerikane.
Ushtria iraniane tha se kishte lëshuar disa dronë Arash me rreze të gjatë veprimi gjatë natës, duke synuar rezervuarët e karburantit në bazën ajrore Ramat David në Izrael, transmeton Telegrafi.
Një cisternë amerikane nafte u godit nga Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) në Gjirin Persik verior dhe është në flakë, raportoi agjencia shtetërore iraniane e lajmeve Fars.
IRGC tha në një deklaratë se gjatë luftës, kalimi nëpër Ngushticën e Hormuzit do të jetë nën kontrollin e Iranit.
IRGC tha gjithashtu më herët këtë mëngjes se vala e 19-të e operacionit 'Premtimi i Vërtetë 4' ka filluar me një operacion të kombinuar me raketa dhe dronë kundër pozicioneve amerikane dhe izraelite në rajon, sipas transmetuesit shtetëror iranian Press TV. /Telegrafi/