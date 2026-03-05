Raketa e Iranit bie në qytetin sirian, pranë kufirit me Turqinë
Një raketë iraniane ka rënë në Qamishli, një qytet në verilindje të Sirisë, pranë Turqisë, sipas ministrisë turke të mbrojtjes.
Kjo ndodh ndërsa konflikti në të gjithë Lindjen e Mesme hyn në ditën e pestë, pas sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit që vranë udhëheqësin suprem të vendit.
Në përgjigje, Irani ka qëlluar raketa drejt Izraelit dhe vendeve të tjera fqinje aleate me SHBA-në.
Ende nuk dihet se kur ra raketa në Qamishli.
Megjithatë, më parë, Turqia tha se mbrojtja ajrore e NATO-s rrëzoi një raketë iraniane që po shkonte drejt hapësirës së saj ajrore.
Forcat e armatosura të Iranit kanë mohuar se kanë qëlluar një raketë drejt Turqisë që u rrëzua nga NATO dje, duke thënë se Teherani respekton sovranitetin e vendit.
Raportohet se sistemet e mbrojtjes të NATO-s mbi Mesdheun lindor rrëzuan raketën balistike, ndërsa ajo po shkonte drejt hapësirës ajrore turke pasi kishte kaluar nëpër Siri dhe Irak.
Në përgjigje, NATO dënoi "sulmet pa dallim të Iranit në të gjithë rajonin". /Telegrafi/