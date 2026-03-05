Si mund të ndikojnë rezervat e pakësuara të armëve në konfliktin me Iranin
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, pretendon se vendi i tij ka një "furnizim praktikisht të pakufizuar" të armëve kryesore.
Ministria e Mbrojtjes e Iranit thotë se ka "kapacitetin për t'i rezistuar armikut" për më gjatë se sa kishte planifikuar SHBA-ja, transmeton Telegrafi.
Stoqet dhe furnizimet e armëve vetëm nuk do të vendosin rezultatin e këtij konflikti - Ukraina ka qenë prej kohësh më e pakët në numër dhe më e pakët në armë se Rusia - por sigurisht që është një faktor i rëndësishëm.
Ritmi i operacioneve ka qenë i lartë që nga fillimi. Të dyja palët tashmë do të përdorin armët më shpejt sesa mund të prodhohen.
Instituti për Studime të Sigurisë Kombëtare (INSS) me seli në Tel Aviv vlerëson se SHBA-ja dhe Izraeli kanë kryer tashmë më shumë se 2,000 sulme, secila duke përfshirë municione të shumta.
INSS thotë se Irani tashmë ka lëshuar 571 raketa dhe 1,391 dronë. Shumë do të jenë kapur. Për të dyja palët, ky nivel luftimi do të bëhet më i vështirë për t'u mbajtur sa më gjatë të zgjatet lufta.
Iran
Zyrtarët perëndimorë thonë se tashmë kanë parë një rënie në numrin e raketave që Irani po qëllon - nga qindra në ditën e parë të luftës në dhjetëra tani.
Para luftës, vlerësohej se Irani kishte një rezervë prej më shumë se 2,000 raketash balistike me rreze të shkurtër veprimi.
Asnjë ushtri nuk publikon shifra të sakta se sa armë kanë në dispozicion, pasi shifra të tilla mbeten të klasifikuara për t'i mbajtur kundërshtarët në errësirë.
Komandanti më i lartë i Amerikës, gjenerali Dan Caine, tha të mërkurën se lëshimet e raketave balistike të Iranit kishin rënë me 86% që nga dita e parë e luftimeve të shtunën. Komanda Qendrore e SHBA-së (Centcom) thotë se ka pasur një rënie prej 23% vetëm në 24 orët e fundit.
Departamenti i Luftës i SHBA-së publikon pamjet - momenti kur nëndetësja amerikane hedh në erë anijen luftarake iraniane
Besohej se Irani kishte prodhuar në masë dhjetëra mijëra dronë sulmi me një drejtim Shahed para luftës. Ai e ka eksportuar teknologjinë në Rusi - e cila ka përdorur versionin e tyre të Shahed me efekt shkatërrues në Ukrainë. Edhe SHBA-të e kanë kopjuar dizajnin.
Por Caine tha se lëshimet e dronëve të Iranit kishin rënë me 73% që nga dita e parë e konfliktit. Irani duket se po përpiqet të mbajë një ritëm të lartë operacionesh.
Është ende e mundur që kjo rënie dramatike të jetë një përpjekje për të ruajtur rezervat - por ruajtja e prodhimit do të bëhet vetëm më e vështirë.
Aeroplanët amerikanë dhe izraelitë tani kanë epërsi ajrore mbi Iranin. Shumica e mbrojtjes ajrore të Iranit është shkatërruar.
Ai nuk ka më një forcë ajrore të besueshme. Centcom thotë se faza tjetër e luftës është e përqendruar në gjurmimin e raketave dhe dronëve të Iranit, rezervat e tij të armëve dhe shkatërrimin e fabrikave që i prodhojnë ato.
Tani mund të jetë më e lehtë për SHBA-në dhe Izraelin të degradojnë aftësinë e Iranit për të luftuar. Por do të jetë e vështirë të shkatërrohen të gjitha rezervat e tij të armëve.
Irani është një vend tre herë më i madh se Franca. Armët ende mund të fshihen nga qielli.
Historia e kohëve të fundit tregon gjithashtu kufizimet e luftërave të zhvilluara nga ajri. Ushtria e Izraelit ende nuk e ka shkatërruar Hamasin në Gaza pas më shumë se tre vitesh bombardimesh intensive. Rebelët Huthi në Jemen i mbijetuan një fushate bombardimi njëvjeçare të SHBA-së - ashtu si edhe disa nga armët e tyre.
SHBA-të
SHBA-të mbeten ushtria më e fuqishme në botë. Rezervat e saj konvencionale do të jenë më të thella se çdo vend tjetër.
Por ushtria amerikane ende mbështetet kryesisht në armë të shtrenjta me precizion të lartë që prodhohen në sasi të kufizuara.
Trump raportohet se ka thirrur një takim me kontraktorët e mbrojtjes më vonë këtë javë për t'i nxitur ata të përshpejtojnë prodhimin. Ky është një tregues se edhe burimet e Amerikës mund të jenë të kufizuara.
Disa nga presionet mund të jenë lehtësuar tani që SHBA-të kanë liri relative për të kryer sulme në distancë të afërt.
Caine tha se SHBA-të tashmë kishin hequr dorë nga përdorimi i "armëve të palëvizshme" - armë më të kushtueshme dhe të sofistikuara me rreze të gjatë veprimi, siç janë raketat lundruese Tomahawk.
Izraeli publikoi hartën e rrezes së raketave iraniane - pretendohet se ato mund të arrijnë deri në Kosovë
Forcat Ajrore të SHBA-së tani po përdorin armë më pak të kushtueshme "të palëvizshme" - si bombat JDAM - të cilat mund të hidhen mbi një objektiv.
Mark Cancian, një ish-kolonel i Marinës Amerikane në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS) me seli në Uashington, thotë se, pas sulmit fillestar nga një distancë, SHBA-të "tani mund të përdorin raketa dhe bomba më pak të kushtueshme".
Ai thotë se SHBA-të mund ta mbajnë atë nivel luftimesh "pothuajse për një kohë të pacaktuar". Sa më gjatë të zgjasë lufta, lista e objektivave bëhet gjithashtu më e vogël - që do të thotë një ngadalësim gradual i ritmit të operacioneve.
Mbrojtja ajrore
Mark Cancian thotë se SHBA-të kanë dhjetëra mijëra bomba JDAM - por sistemet e shtrenjta të mbrojtjes ajrore janë në furnizim të pakët. Në fazat fillestare të konfliktit, ato kanë qenë thelbësore për të mposhtur kërcënimin nga sulmet hakmarrëse iraniane.
Raketat Patriot kanë qenë shumë të kërkuara - jo vetëm nga SHBA-të, por edhe nga aleatët e saj arabë dhe Ukraina. Çdo raketë interceptuese kushton më shumë se 4 milionë dollarë (3 milionë funte) dhe SHBA-të besohet se aktualisht prodhojnë rreth 700 në vit. Nëse Irani është ende në gjendje të lëshojë raketa balistike, do t'i konsumojë këto rezerva të kufizuara.
Eksperti i CSIS-së, Cancian, vlerëson se SHBA-të mund të kenë rezerva prej rreth 1,600 raketash Patriot - të cilat në ditët e fundit do të jenë shterur. Ndërsa ai thotë se SHBA-të mund ta mbajnë luftën ajër-tokë për një "kohë të gjatë", lufta e mbrojtjes ajrore është "më e pasigurt".
"Nëse Presidenti Trump është i gatshëm të zvogëlojë numrin e Patriotëve, atëherë mendoj se mund t'i tejkalojmë iranianët - por kjo do të vijë me një kosto rreziku në një konflikt të mundshëm në Paqësor", shtoi ai.
Fakti që Trump do të takohet me firmat amerikane të mbrojtjes më vonë këtë javë është një shenjë se ka disa shqetësime në lidhje me rezervat e armëve. Por Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth, këmbëngul se "Irani nuk mund të na mbijetojë". Për këtë, ai ndoshta ka të drejtë. /Telegrafi/