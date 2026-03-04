Izraeli publikoi hartën e rrezes së raketave iraniane - pretendohet se ato mund të arrijnë deri në Kosovë
Zyrtarë izraelitë kanë publikuar një hartë të rrezes së raketave iraniane, ku pretendohet se mund të “arrijnë” edhe deri në Evropë, përfshirë Kosovën.
Rreziku i një lufte në Lindjen e Mesme mori një kthesë shqetësuese.
Ajo që filloi si sulme të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit është shndërruar në një nga krizat gjeopolitike më serioze të dekadave të fundit, me pasoja që tejkalojnë kufijtë e rajonit.
Zyrtarë izraelitë dhe perëndimorë thanë se raketat balistike iraniane kanë kapacitet që të arrijnë qëllime jo vetëm në Lindjen e Mesme, por edhe thellë në Evropë.
Në një deklaratë, Ministria e Punëve të Jashtme të Izraelit paralajmëroi se aftësitë raketore të Iranit “shkërcejnë përtej Lindjes së Mesme”, dhe e përshkruan regjimin në Teheran si një kërcënim në rritje për paqen botërore.
Në një grafik të publikuar përkatësisht nga Qendra për Studime Strategjike dhe Mbrojtje, është shfaqur një hartë me rreze të ndryshme goditjeje që shtrihen nga rreth 300 deri në rreth 2500 kilometra, çka bën që një pjesë e konsiderueshme e Evropës Juglindore të bjerë brenda potencialit të kërcënimit.
Më të rrezikshme konsiderohen raketat balistike me mesatare dhe të gjata, si Shahab-3 dhe Ghadr-110, të cilat sipas vlerësimeve mund të arrijnë deri në rreth 2000 kilometra.
Sipas hartës, brenda këtij rreziku janë kryeqytete si Athina, Sofja dhe Bukureshti, por edhe qytete të tjera të Ballkanit Perëndimor.
Në rrezen më të gjerë teorike, mund të përfshihen edhe kryeqytetet si Budapesta, Vjena, Varshava dhe Bratislava (me kusht që distanca e konsideruar të jetë maksimale).
Sidoqoftë, analistë të pavarur paralajmërojnë se këto raketa me shumëllojshmëri rrezesh janë teorike dhe nuk do të thonë domosdoshmërisht se ato do të godasin automatikisht këto destinacione, pasi aftësia operative varet edhe nga faktorë si saktësia, pengesat e kontrollit ajror, dhe kushtet taktike. /Telegrafi/