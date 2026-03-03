Irani raportohet se ka zgjedhur udhëheqësin e ri suprem
Irani është bërë me një udhëheqës të ri suprem.
Asambleja e Ekspertëve e Iranit zgjodhi Mojtaba Hosseini Khamenei për udhëheqësin e ri suprem të Republikës Islamike, raportoi Iran International.
Sipas të njëjtit burim, zgjedhja u bë nën presionin e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC).
Mojtaba Khamenei trashëgon postin e babait të tij të ndjerë, ajatollah Ali Khamenei, i cili humbi jetën në një sulm ajror izraelit herët të shtunën.
Ai është djali i dytë më i madh i ish-udhëheqësit suprem iranian, shkruan themirror.
Si i ri, ai mori pjesë në Luftën Iran-Irak si pjesë e IRGC-së, dhe më vonë drejtoi organizatën paraushtrarake Basij, e cila ishte e përfshirë në shtypjen e protestave pas zgjedhjeve të vitit 2009.
Ndërsa shumëkush besonte prej kohësh se Mojtaba do të ishte kandidat kryesor për të zëvendësuar Khamenein, ekspertët kishin mendime të ndryshme.
Vetë Khamenei, sipas raportimeve, nuk e kishte përfshirë atë në një listë të pasardhësve të mundshëm që kishte përgatitur vitin e kaluar. Në strukturën fetare shiite të Iranit, një pasardhësi nga babai te djali nuk shihet pozitivisht.
Megjithatë, ndërsa Mojtaba duket i gatshëm të marrë drejtimin në një periudhë të tensionuar për Iranin, ja gjithçka që duhet të dini për familjen dhe pasurinë e tij.
Mojtaba u vendos nën sanksione nga SHBA në vitin 2019. Megjithatë, një raport i Bloomberg zbuloi se ai kishte arritur të ndërtonte një perandori globale pronash dhe të kanalizonte fonde, sipas raporteve në vlerën e miliarda dollarëve, drejt tregjeve perëndimore. /Telegrafi/