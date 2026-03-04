Irani pësoi humbjet më të mëdha - sa njerëz kanë vdekur në Lindjen e Mesme që nga fillimi i luftës
Që nga fillimi i luftës në Lindjen e Mesme, Irani ka pësuar bindshëm numrin më të madh të viktimave njerëzore, tregojnë statistikat.
Që kur Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës sulmuan Irani, në këtë shtet janë vrarë 787 persona, ndërsa disa mijëra të tjerë janë plagosur.
Këto janë të dhënat e fundit të përditësuara dje dhe numri deri tani është edhe më i lartë.
Pas Iranit, numrin më të madh të viktimave e ka pësuar Libani – 40 të vdekur. Në këtë vend janë plagosur 246 persona.
Në Izraeli deri më tani kanë humbur jetën 11 persona, ndërsa disa mijëra janë plagosur.
Sa i përket ushtrisë së Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë humbur jetën gjashtë ushtarë dhe 18 të tjerë janë plagosur.
Dëme infrastrukturore dhe viktima njerëzore që nga fillimi i luftës kanë pësuar edhe shumë vende të tjera të rajonit, si Iraku, Kuvajti, Jordania, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katari. /Telegrafi/