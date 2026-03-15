Papa Leo XIV ka përsëritur thirrjen e tij për paqe në Lindjen e Mesme.

“Të dashur vëllezër dhe motra, për dy javë popujt e Lindjes së Mesme kanë vuajtur dhunën e tmerrshme të luftës”, tha Papa në lutjen e tij javore Angelus në Vatikan.

“Mijëra njerëz të pafajshëm janë vrarë dhe shumë të tjerë janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre”, shtoi ai.

"Ripërsëris afërsinë time me të gjithë ata që kanë humbur të dashurit e tyre në sulmet që kanë goditur shkollat, spitalet dhe zonat e banimit", vazhdoi Papa Leo.

“Në emër të të krishterëve të Lindjes së Mesme dhe të të gjitha grave dhe burrave me vullnet të mirë, u drejtohem atyre që janë përgjegjës për këtë konflikt”, tha Papa.

“Armëpushim! Le të rihapen shtigjet e dialogut”, përfundoi ai.

Sipas Papa Leos, dhuna nuk mund të çojë kurrë në drejtësinë, stabilitetin dhe paqen që njerëzit presin. /Telegrafi/

