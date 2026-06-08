Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania mbështesin bisedimet direkte me Rusinë 'me pjesëmarrje aktive të SHBA-së dhe Evropës'
Udhëheqësit e Francës, Gjermanisë dhe Mbretërisë së Bashkuar mbështetën presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky në thirrjen për bisedime direkte për armëpushim midis Rusisë dhe Ukrainës, sipas një deklarate të përbashkët të lëshuar pas bisedimeve të mbrojtjes në Londër të dielën.
Zelensky u takua me kryeministrin britanik Keir Starmer, presidentin francez Emmanuel Macron dhe kancelarin gjerman Friedrich Merz në 10 Downing Street për bisedime, ndërsa lufta e Rusisë është tanimë në vitin e saj të pestë.
Udhëheqësit "mbështetën propozimin për një dialog të drejtpërdrejtë midis Ukrainës dhe Rusisë, me pjesëmarrje aktive të SHBA-së dhe Evropës, për të sjellë një armëpushim dhe për të mbështetur negociatat e mëtejshme", thanë ata.
"Vija aktuale e kontaktit duhet të jetë pika fillestare për negociatat", tha ajo, duke shtuar se "kufijtë ndërkombëtarë nuk duhet të ndryshohen me forcë".
Zelensky kishte propozuar një takim ballë për ballë me presidentin rus Vladimir Putin në një letër të hapur të enjten.
Putin e përjashtoi këtë veprim, duke thënë se nuk shihte "asnjë kuptim" në takimin me Zelenskyn derisa të arrihej një marrëveshje e mundshme paqeje.
Udhëheqësit nënvizuan gjithashtu nevojën urgjente për të rritur prodhimin e raketave interceptuese dhe për të zhvilluar së bashku raketa antibalistike dhe aftësi sulmi të thellë.
Ata dënuan "sulmet e Rusisë me raketa dhe dronë në shkallë të gjerë - përfshirë përdorimin e përsëritur të raketave Oreshnik - në qytetet ukrainase me një bilanc tragjik mbi civilët".
Kievi u ka kërkuar aleatëve të saj perëndimorë më shumë furnizime me municione për mbrojtjen e saj ajrore, ndërsa Ukraina përballet me sulme të përditshme ruse.
Zelensky po kërkon mënyra që aleatët të ushtrojnë më tej presion mbi Rusinë për t'i dhënë fund luftimeve.
Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania, i ashtuquajturi grupi E3 i kombeve evropiane, kanë qenë mbështetës të shquar të Ukrainës pas pushtimit në shkallë të plotë të Rusisë në shkurt 2022.
Mbretëria e Bashkuar dhe Franca udhëheqin iniciativën e "koalicionit të të vullnetshmëve" për të ofruar garanci sigurie për Ukrainën si pjesë e një procesi paqeje. /Telegrafi/