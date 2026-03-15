Konflikti në Lindjen e Mesme, një rizgjim i një makthi dekadash të vjetër për Kuvajtin
Për banorët e pasur me naftë dhe kryesisht të përkëdhelur të Gjirit Persik, goditja e Iranit ka qenë po aq e papritur sa edhe tmerruese.
Shumë emigrantë janë kthyer në shtëpi, ndërsa Irani nisi sulme me raketa dhe dronë, duke shkatërruar aeroporte, blloqe apartamentesh dhe terminale nafte, transmeton Telegrafi.
Për njerëzit e kombit të vogël të Kuvajtit - vetëm 50 milje përtej detit nga Irani - konflikti është një rizgjim i një makthi dekadash të vjetër kur u gjend në zemër të Luftës së Parë të Gjirit.
Në qytetin e Kuvajtit, në skajin verior të gjirit, Khalid Al-Ozaina, një peshkatar 70-vjeçar plot gjallëri, shikon me sy në diellin që ngroh ndërsa kujton pushtimin e vendit nga diktatori irakian Sadam Husein më 2 gusht 1990.
"Kjo ishte hera e fundit që na u ndalua të peshkonim", thotë ai.
Rreth tij qindra anije argëtimi nga klubi i peshkimit që ai drejton qëndrojnë lart e thatë, të bllokuara në skelë. Me mall, ai shikon mbi ujërat mashtruesisht të qeta, duke dëshiruar të marrë përsëri një shkop në dorë.
"A janë gjërat aq keq sa ishin atëherë", pyet ai. "Jo, nuk janë", por është "e rrezikshme", pranon ai - raketat dhe dronët e Iranit sigurohen për këtë.
Lufta e Huseinit ishte aq brutale sa trashëgimia e saj u shkri në ADN-në moderne të Kuvajtit, duke ndërthurur fatin e tij me Shtetet e Bashkuara aq sa me fqinjët e tij të afërt. /Telegrafi/