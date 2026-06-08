Qyteti japonez mbyll gati 100 shkolla për shkak të një ariu
Një qytet në Japoni ka mbyllur të 94 shkollat e tij fillore dhe të mesme pasi një ari u pa në komunë për herë të parë.
Zyrtarët në Utsunomiya, një qytet me gjysmë milioni banorë rreth 100 km (62 milje) në veri të Tokios, ndërmorën veprime pasi një ari i zi me madhësi mesatare - që vlerësohet të jetë rreth një metër i gjatë - u pa pranë një parku në qytet të shtunën.
Ariu u pa përsëri në kamerat e sigurisë duke vrapuar përpara dy të rinjve të trembur në qendër të qytetit, në orët e para të së dielës.
Ai u pa në zonat e banuara gjatë ditës së diel dhe përsëri në një lagje fabrikash rreth 2 km nga qendra e qytetit në orën 4 të mëngjesit të hënën.
Zyrtarët e qytetit të Utsunomiya po u bëjnë thirrje banorëve të mbajnë dyert dhe dritaret e tyre të mbyllura, të mos i afrohen ariut nëse e shohin dhe të strehohen në ndërtesën më të afërt.
Qyteti ka vendosur gjithashtu automjete për adresim publik për të njoftuar banorët vendas.
Policia dhe shoqata lokale e gjuetisë rifilluan kërkimin e tyre për kafshën këtë mëngjes.
Një numër rekord prej 50,000 rastesh me arinj janë raportuar këtë vit në Japoni, të përqendruara në verilindje.
Kafshët zakonisht nuk janë parë kaq afër Tokios.
Megjithatë, një alpinist rus u lëndua nga një ari muajin e kaluar në Okutama, në skajin më perëndimor të zonës metropolitane, ndërsa një tjetër u shfaq në qytetin satelitor të Hachioji pak më vonë.
Javën e kaluar, një ari në Fukushima që sulmoi katër persona hyri në zyrën e një kompanie, duke plagosur një punonjës, përpara se të hynte në një fabrikë, nga e cila besohet se është arratisur duke hapur një dritare nga brenda.
Sulmet e arinjve në Japoni kanë qenë në rritje vitet e fundit, me një numër rekord vdekjesh dhe lëndimesh të regjistruara në vitin deri në mars.
Qeveritë lokale po eksplorojnë metoda të ndryshme në përgjigje, duke përfshirë kamerat CCTV të lidhura me analizën e inteligjencës artificiale në një përpjekje për të ndjekur lëvizjet e tyre.
Numra të saktë të popullsisë nuk janë të disponueshëm, por vlerësohet të ketë midis 12,000 dhe 42,000 arinj të zinj aziatikë në ishullin kryesor Honshu të Japonisë, dhe mendohet se numri është rritur. /Telegrafi/