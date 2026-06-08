ASK: Rritet numri i vizitorëve në hotelet e Kosovës
Sektori i hotelerisë në Kosovë ka shënuar rritje të ndjeshme gjatë muajit prill 2026, me numrin e vizitorëve që është rritur për 22.4 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kështu bëhet e ditur në publikimin më të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) mbi statistikat e hotelerisë.
Sipas të dhënave zyrtare, në prill 2026 në hotelet e Kosovës janë regjistruar gjithsej 67,093 vizitorë, prej të cilëve 27,034 ishin vizitorë vendorë, ndërsa 40,060 vizitorë të huaj. Në prill të vitit 2025, numri i përgjithshëm i vizitorëve kishte qenë 54,812, çka nënkupton një rritje prej 12,281 vizitorësh brenda një viti.
Edhe numri i net-qëndrimeve ka shënuar rritje. Gjatë prillit 2026 janë regjistruar 149,753 net-qëndrime, krahasuar me 127,938 në të njëjtën periudhë të vitit 2025. Nga totali i net-qëndrimeve, 75,143 ose 50.1 për qind u realizuan nga vizitorët e huaj, ndërsa 74,610 ose 49.8 për qind nga vizitorët vendorë.
Shqipëria prin për nga numri i vizitorëve të huaj
ASK njofton se numri i vizitorëve të huaj është rritur për 23.5 për qind krahasuar me prillin e vitit të kaluar. Nga gjithsej 40,060 vizitorë të huaj të regjistruar në hotele, pjesa më e madhe kanë ardhur nga Shqipëria, Gjermania, Zvicra dhe Turqia.
Vizitorët nga Shqipëria përbënin grupin më të madh me 8,258 vizitorë, pasuar nga ata nga Gjermania me 4,724 vizitorë, Zvicra me 4,033 vizitorë dhe Turqia me 3,531 vizitorë.
Rritje e net-qëndrimeve nga shumica e tregjeve
Përveç rritjes së numrit të vizitorëve, shumica e tregjeve kryesore kanë shënuar edhe rritje të net-qëndrimeve. Vizitorët nga Zvicra realizuan 7,773 net-qëndrime, ose 56.4 për qind më shumë se një vit më parë, ndërsa vizitorët nga Gjermania regjistruan 9,349 net-qëndrime, me një rritje prej 20.6 për qind.
Ndërkohë, vizitorët nga Shqipëria realizuan 15,438 net-qëndrime, një rritje modeste prej 1.5 për qind. Përjashtim bën Turqia, nga ku net-qëndrimet ranë me 10.7 për qind, duke zbritur në 4,822.
Të dhënat e ASK-së tregojnë se trendi pozitiv i turizmit dhe hotelerisë në Kosovë ka vazhduar edhe gjatë vitit 2026, me rritje si të numrit të vizitorëve, ashtu edhe të qëndrimeve të tyre në strukturat akomoduese të vendit. /Telegrafi/