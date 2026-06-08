Aeroplanët e NATO-s rrëzuan një dron që hyri në hapësirën ajrore letoneze nga Rusia
Aeroplanët luftarakë të NATO-s të hënën rrëzuan një dron që hyri në hapësirën ajrore letoneze nga Rusia, tha ushtria e vendit baltik, i fundit në një seri incidentesh të tilla sigurie përgjatë rajoneve kufitare lindore të Evropës.
Megjithatë, sipas Reuters, përcjell Telegrafi, origjina e dronit nuk dihet menjëherë.
Ukraina ka shtuar sulmet e saj me dronë me rreze të gjatë veprimi ndaj Rusisë në muajt e fundit, duke përfshirë edhe zonën e Detit Baltik, ku disa dronë ushtarakë ukrainas kanë hyrë në hapësirën ajrore të Finlandës, Letonisë, Lituanisë dhe Estonisë.
"Avionët luftarakë aleatë rrëzuan me sukses një dron që fluturonte në hapësirën ajrore letoneze!", tha ushtria e Letonisë në një postim në mediat sociale X.
Latvijas gaisa telpā sabiedroto iznīcinātaji sekmīgi notriec gaisa telpā ielidojošo dronu! 🇫🇷🤝🏻🇱🇻
— NBS (@Latvijas_armija) June 8, 2026
Autoritetet më herët të hënën paralajmëruan njerëzit në rajonet lindore letoneze të kërkonin strehim brenda për shkak të kërcënimit.
Alarmi përfundoi kur droni u rrëzua, tha ushtria.
Dronët ushtarakë që enden në hapësirën ajrore të fqinjëve të Rusisë kanë nxitur shqetësime se lufta në Ukrainë po përhapet në kufijtë veriorë të NATO-s.
Muajin e kaluar një avion ushtarak i NATO-s rrëzoi një dron të dyshuar ukrainas mbi Estoni. /Telegrafi/