Temperaturat e larta rrisin rrezikun e sëmundjeve infektive në Evropë
Rreziku i sëmundjeve infektive po rritet për shkak të verës më të gjatë dhe më të ngrohtë në të gjithë Evropën, paralajmëroi Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC).
“Ndërsa valët e të nxehtit aktual po bëjnë bujë në media, janë temperaturat vazhdimisht më të larta me një kohëzgjatje gjithnjë e më të gjatë që krijojnë kushtet për përhapjen e shumë infeksioneve”, tha agjencia shëndetësore.
Ndërsa ndryshimet klimatike zgjerojnë gamën e kërcënimeve për shëndetin publik, shtoi ECDC, ekziston një nevojë në rritje për bashkëpunim strategjik afatgjatë në të gjithë sektorët njerëzorë, mjedisorë dhe shtazorë.
Këto janë ndër sëmundjet më të shpeshta të verës, me rritjen e temperaturave që përshpejtojnë rritjen e baktereve në ushqim, paralajmëroi agjencia.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), moti i nxehtë dhe i lagësht krijon kushte ideale që mikrobet të shumohen shpejt, duke e bërë ushqimin të pasigurt, shpesh pa ndonjë ndryshim të dukshëm në pamjen, shijen ose aromën e tij.
Praktikat e mira të higjienës ndihmojnë në uljen e rrezikut: larja e frutave dhe perimeve para se t’i hani, mbajtja e ushqimit të gjallë nga ai i gatuar veçmas, gatimi i plotë i ushqimit dhe ruajtja e tij në temperatura të sigurta.
Sëmundjet e transmetuara nga mushkonjat po bëhen më të zakonshme në Evropë, pasi stinët më të gjata të ngrohta dhe të lagështa u lejojnë mushkonjave pushtuese të lulëzojnë në rajone ku më parë ishin të rralla ose mungonin plotësisht.
Raportohet se sëmundje të tilla si dengu, chikungunya dhe virusi i Nilit Perëndimor po bëhen një shqetësim gjithnjë e më i madh për shëndetin publik në rajon.
Sezoni i transmetimit të Eritresë së Nilit Perëndimor zakonisht zgjat nga fundi i pranverës deri në vjeshtë, duke arritur kulmin midis korrikut dhe shtatorit, me raste të raportuara këtë vit në Greqi, Itali, Maqedoninë e Veriut, Rumani dhe Spanjë, sipas OBSH-së.
Mjetet kundër insekteve, veshjet mbrojtëse dhe masat paraprake të brendshme, duke përfshirë rrjetat e dritareve, ajrin e kondicionuar ose rrjetat kundër mushkonjave, ofrojnë mbrojtje të mirë, sipas ECDC.
Njerëzit duhet të sigurohen gjithashtu që uji të mos grumbullohet rreth shtëpive ose në kopshtet e tyre, pasi uji i ndenjur mund të lejojë që mushkonjat të shumohen.
Rriqrat janë një tjetër insekt që shoqërohet zakonisht me verën, dhe gjendet në të gjithë Evropën.
Rriqrat nuk shkaktojnë sëmundje më vete, por rriqrat e infektuara mund të transmetojnë viruse ose baktere përmes pickimeve, duke shkaktuar sëmundje të tilla si encefaliti i lindur nga rriqrat dhe sëmundja Lyme, të cilat mund të çojnë në ndërlikime shëndetësore afatgjata.
Vaksinimi është gjithashtu një nga mjetet më efektive për të parandaluar encefalitin e lindur nga rriqrat, për të cilin rajoni evropian raporton mesatarisht 3,000 raste çdo vit.
ECDC rekomandon veshjen e pantallonave të gjata dhe mëngëve të gjata kur bëni ecje në natyrë ose kaloni kohë në parqe, si dhe kontrollin për rriqra dhe heqjen e tyre pasi të keni kaluar kohë jashtë.
Vibrio është një specie e baktereve që përhapet në ujëra të ngrohta.
Bakteret mund të shkaktojnë vibriozë tek njerëzit që janë në ujëra të kontaminuara ose hanë ushqime deti të kontaminuara.
Edhe pse infeksionet me Vibrio mbeten relativisht të rralla në Evropë, disa vende veriore që kufizohen me Detin Baltik kanë raportuar rritje në vitet e fundit, vuri në dukje ECDC.
Sipas agjencisë, kjo ka qenë veçanërisht e dukshme gjatë verës me valë të zgjatura të nxehtësisë dhe temperatura më të larta të ujit.
Ndryshe, ECDC gjurmon përhapjen e baktereve përmes një harte interaktive , e cila përditësohet çdo ditë me një parashikim pesë-ditor. /Telegrafi/