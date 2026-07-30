Sulmet ruse lënë të paktën shtatë të vdekur në Ukrainë, Polonia ngre avionët luftarakë
Sulmet ruse me raketa balistike kanë lënë të paktën shtatë të vdekur në Ukrainë gjatë së enjtes, ndërsa goditjet u shtrinë nga Kievi deri në qytetin perëndimor të Lvivit.
Intensiteti i sulmeve e shtyu Poloninë të aktivizonte avionët luftarakë dhe sistemet e mbrojtjes ajrore për të siguruar hapësirën e saj.
Në kryeqytetin ukrainas u raportua një viktimë dhe dy të lënduar.
Kryetari i Kievit, Vitali Klitschko, tha se disa objekte jo-banesore u përfshinë nga zjarri pas shpërthimeve.
Bilanci më i rëndë u regjistrua në Kryvyi Rih, ku autoritetet lokale thanë se një raketë balistike Iskander-M goditi një banesë, duke lënë gjashtë të vdekur, mes tyre dy fëmijë.
Tetë persona të tjerë u lënduan dhe ekipet e emergjencës vazhduan operacionet në zonë.
Në Lviv, pranë kufirit me Poloninë, 15 persona u lënduan dhe dy ndërtesa banimi u dëmtuan.
Shërbimet e shpëtimit po punonin për të arritur te personat që mund të kishin mbetur nën rrënoja.
Komanda Operacionale e Forcave të Armatosura të Polonisë njoftoi se avionët luftarakë dhe një avion i paralajmërimit të hershëm nisën operacionet.
Sistemet tokësore të mbrojtjes ajrore dhe radarët u vendosën gjithashtu në gatishmëri, me autoritetet polake që i përshkruan masat si parandaluese.
Sulmet ndodhën pas kthimit të presidentit Volodymyr Zelensky nga Shtetet e Bashkuara.
Ai tha se presidenti Donald Trump kishte rënë dakord t’i jepte Ukrainës licenca për raketat Patriot.
Reuters theksoi se nuk mundi t’i verifikonte në mënyrë të pavarur të gjitha raportimet nga terreni. /Telegrafi/