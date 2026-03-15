Askush nuk e ka parë ende publikisht udhëheqësin e ri suprem të Iranit, kush po e udhëheq strategjinë e luftës?
Ka kaluar një javë që kur Irani emëroi Mojtaba Khamenei udhëheqësin e tij të ri suprem, dhe opinioni ende nuk e ka parë atë.
Megjithatë, disa analistë thonë se nuk është dukshmëria e tij si udhëheqës suprem që ka më shumë rëndësi, por kohezioni i institucioneve nën të, transmeton Telegrafi.
Organe të fuqishme sigurie si Trupat e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) ka të ngjarë të drejtojnë strategjinë e Iranit në kohë lufte, pavarësisht nga prania e Khameneit.
Çfarë është IRGC?: Është një krah elitar i ushtrisë iraniane i themeluar pas revolucionit të Iranit në vitin 1979 si një institucion paralel sigurie me ushtrinë kombëtare. Qëllimi i grupit ishte të mbronte qeverinë revolucionare dhe udhëheqësit e saj, megjithëse u bë i dukshëm si një ‘deep state’ më i fuqishëm se ushtria dhe me një perandori të gjerë biznesi.
Çfarë bëjnë ata?: Shefi i Gardës Revolucionare raporton drejtpërdrejt te udhëheqësi suprem. IRGC ka ndikim të thellë mbi politikën e brendshme dhe ekonominë, me interesa që shtrihen deri në dhe përtej industrive të ndërtimit, telekomunikacionit, automobilave dhe energjisë. Në vitin 2009, nëngrupi i saj Basij shtypi demonstratat antiqeveritare dhe ndihmoi në sigurimin e pozicionit të presidentit të atëhershëm të linjës së ashpër Mahmoud Ahmadinejad.
Të përcaktuar si "terroristë": Trump zyrtarisht e shpalli IRGC-në një grup terrorist në vitin 2019. Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare i Iranit më pas shpalli SHBA-në një "sponsor shtetëror të terrorizmit" dhe trupat amerikane që veprojnë në rajon si "grupe terroriste", sipas IRNA-s, agjencisë shtetërore të lajmeve të Iranit.
Aleatët e SHBA-së në rajon gjithashtu e konsiderojnë Gardën Revolucionare një kërcënim të madh për sigurinë, me Bahreinin dhe Arabinë Saudite që shtuan IRGC-në në listat e tyre terroriste në vitin 2018. Bashkimi Evropian e shpalli grupin një organizatë terroriste këtë vit pas shtypjes së dhunshme të protestave antiqeveritare nga Irani.