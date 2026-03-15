Trump: Lideri i ri i Iranit mund të ketë vdekur
Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se udhëheqësi i ri suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, mund të ketë vdekur - pavarësisht se televizioni iranian lexoi një deklaratë që i atribuohet atij në fillim të kësaj jave, në të cilën ai u zotua të vazhdonte të bllokonte Ngushticën e Hormuzit.
Trump tha: “Nuk e di nëse është gjallë. Deri më tani, askush nuk ka qenë në gjendje ta tregojë”.
"Po dëgjoj se nuk është gjallë, dhe nëse është, duhet të bëjë diçka shumë të zgjuar për vendin e tij, dhe kjo është dorëzimi... Disa prej tyre mendojnë se është gjallë, por është plagosur shumë rëndë", shtoi ai.
Komentet e tij vijnë një ditë pasi Pete Hegseth, Sekretari i Luftës, tha se udhëheqësi suprem ka të ngjarë të jetë “shpërfytyruar” pasi u plagos në sulmet amerikano-izraelite.
Trump deklaroi gjithashtu se beson që vendet e tjera do të ndërhyjnë për të ndihmuar në sigurimin e Ngushticës së Hormuzit, kalimit jetësor për eksportet e naftës që Irani po e bllokon aktualisht.
"Nuk dua të përmend se cilat vende mund të ndihmojnë. Por mund të hamendësoni. Por mendoj se ka vende me të cilat do të habiteni. Dhe mund të jenë vende të tjera përveç atyre që kam përmendur”, vazhdoi presidenti amerikan. /Telegrafi/