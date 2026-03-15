Çfarë duhet të dini për Ngushticën e Hormuzit, rrugën ujore që Irani po bllokon
Presidenti amerikan, Donald Trump, u ka bërë thirrje vendeve të tjera për të dërguar anije luftarake për të ndihmuar SHBA-në të rihapë Ngushticën e Hormuzit.
Irani ka paralajmëruar vazhdimisht se anijet që kalojnë nëpër ngushticë do të jenë në shënjestër për shkak të luftës së vazhdueshme në rajon.
Të paktën 16 anije janë sulmuar në dhe përreth Gjirit Persik, Ngushticës së Hormuzit dhe Gjirit të Omanit që nga fillimi i konfliktit më 28 shkurt, sipas Operacioneve Tregtare Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO).
Një rrugë ujore e ngushtë që anashkalon Iranin dhe Omanin, Ngushtica e Hormuzit është rruga kryesore për transportimin e naftës bruto nga vendet e pasura me naftë si Arabia Saudite dhe Kuvajti drejt pjesës tjetër të botës.
Irani kontrollon anën veriore të ngushticës.
Rreth 20 milionë fuçi naftë, ose rreth një e pesta e prodhimit global ditor, rrjedhin nëpër ngushticë çdo ditë, sipas Administratës Amerikane të Informacionit për Energjinë, e cila e quan kanalin një "pikë kritike të bllokimit të naftës".
Sipas EIA-s, "ekzistojnë shumë pak mundësi alternative për të nxjerrë naftën nga ngushtica nëse ajo është e mbyllur".
Ngushtica gjithashtu mbart rreth një të pestën e tregtisë globale të gazit natyror të lëngshëm.
Analistët e energjisë kanë paralajmëruar se çmimet e naftës dhe gazit natyror ka të ngjarë të mbeten të larta derisa ngushtica të jetë e kalueshme.
Kompanitë kryesore të transportit të kontejnerëve, duke përfshirë Maersk, Hapag-Lloyd, MSC dhe CMA CGM, po i devijojnë gjithashtu anijet nga rruga ujore dhe rajoni, sipas kompanisë logjistike Freightos.