Trump paralajmëron: Do ta hapim Ngushticën e Hormuzit në një mënyrë ose në një tjetër
Presidenti amerikan Donald Trump pretendon se "shumë vende" do të dërgojnë anije luftarake në Ngushticën e Hormuzit”, në një postim në Truth Social.
Ai thotë se "shpreson" që Mbretëria e Bashkuar, Kina, Franca, Japonia dhe Koreja e Jugut do të jenë midis tyre.
"Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara do të bombardojnë deri në breg dhe do të qëllojnë vazhdimisht anijet dhe varkat iraniane nga uji”, shtoi ai.
"Në një mënyrë ose në një tjetër, së shpejti do ta marrim Ngushticën e Hormuzit", deklaroi Trump.
Më poshtë gjeni postimin e plotë:
Shumë vende, veçanërisht ato që preken nga përpjekja e Iranit për mbylljen e Ngushticës së Hormuzit, do të dërgojnë Anije Luftarake, në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për ta mbajtur Ngushticën të hapur dhe të sigurt.
Ne tashmë kemi shkatërruar 100% të aftësisë ushtarake të Iranit, por është e lehtë për ta të dërgojnë një ose dy dronë, të hedhin një minë ose të lëshojnë një raketë me rreze të afërt diku përgjatë ose brenda kësaj Rruge Ujore, pavarësisht se sa keq janë mundur.
Shpresojmë që Kina, Franca, Japonia, Koreja e Jugut, Mbretëria e Bashkuar dhe të tjerët, që preken nga ky kufizim, do të dërgojnë anije në zonë në mënyrë që Ngushtica e Hormuzit të mos jetë më një kërcënim nga një komb që është shkatërruar plotësisht.
Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara do të bombardojnë deri në bregdet dhe do të qëllojnë vazhdimisht anijet dhe varkat iraniane nga uji. Në një mënyrë ose në një tjetër, së shpejti do ta hapim Ngushticën e Hormuzit, TË SIGURTË dhe TË LIRË! Presidenti DONALD J. TRUMP. /Telegrafi/