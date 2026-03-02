'Valë e madhe' sulmesh amerikane do të vijë së shpejti, thotë Trump
Presidenti amerikan Donald Trump ka zbuluar më shumë rreth fushatës së vazhdueshme kundër Iranit në një intervistë me Jack Tapper të CNN këtë mëngjes.
"Ne as nuk kemi filluar t'i godasim fort. Vala e madhe as nuk ka ndodhur. Vala e madhe po vjen së shpejti", tha Trump për operacionin ushtarak.
Ai gjithashtu dha hollësi mbi: Afatin e tij kohor të luftës, transmeton Telegrafi.
Trump e dyfishoi afatin e tij katër-javor për luftën, por tha, "jemi pak përpara afatit".
Udhëheqësit që u vranë, ai tha se sulmet fillestare vranë 49 udhëheqës iranianë.
Trump nuk e di se cili është plani i trashëgimisë në Iran dhe kush do të marrë pushtetin, pasi sulmet vranë Ali Khamenein, udhëheqësin suprem
Presidenti amerikan tha se SHBA-të po bënin më shumë përtej sulmit ushtarak për të ndihmuar iranianët të përmbysin regjimin, por shtoi, "tani për tani ne duam që të gjithë të qëndrojnë brenda", sepse nuk është e sigurt dhe do të bëhet më pak e sigurt. /Telegrafi/