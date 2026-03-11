Teherani paralajmëron: Bankat janë në shënjestër, qëndroni larg tyre
Irani zotohet të shënjestrojë bankat dhe institucionet financiare në Lindjen e Mesme.
Komanda e përbashkët ushtarake e Iranit ka deklaruar se bankat dhe institucionet financiare tani janë objektiva në Lindjen e Mesme.
Një zëdhënës i këtij organi tha se kjo është përgjigje ndaj SHBA-së dhe Izraelit, të cilët sipas tij, kanë synuar një nga bankat e vendit.
“Me këtë akt të paligjshëm dhe jo konvencional në luftë, armiku na ka dhënë dritën jeshile për të goditur qendrat ekonomike dhe bankat që i përkasin SHBA-së dhe regjimit sionist në rajon”, tha zëdhënësi dhe shtoi se “amerikanët duhet të presin një veprim të dhimbshëm dhe hakmarrës nga ana jonë”.
Ata paralajmëruan banorët e rajonit të qëndrojnë larg bankave brenda një rrezeje prej një kilometri, shkruan skynews.
Kjo vjen vetëm pak çaste pasi presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, theksoi se regjimi po synon vetëm bazat nga të cilat lëshohen sulme ndaj territorit iranian.
Megjithatë, raportet e fundit tregojnë se Irani ka zgjeruar listën e objektivave, duke përfshirë edhe asete amerikane dhe izraelite që nuk janë domosdoshmërisht ushtarake.
Në të njëjtën kohë, përshkallëzimi i konfliktit në rajon ka rritur shqetësimet se institucionet financiare mund të bëhen objektiva të sulmeve fizike ose kibernetike në kuadër të hakmarrjes.
Ndryshe, SHBA-ja dhe Izraeli kanë nisur një fushatë ajrore ndaj Iranit gjersa Teherani është kundërpërgjigjur. /Telegrafi/