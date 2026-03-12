Ka eskaluar gjendja në Ngushticën e Hormuzit - sa anije janë shkatërruar deri më tani?
Ngushtica e Hormuzit është bërë një nga qendrat kryesore të konfliktit, dhe dje u regjistrua një rritje e menjëhershme e sulmeve ndaj anijeve në këtë rrugë detare të rëndësishme.
Të paktën pesë anije u goditën nga raketat, përfshirë dy tankerë nafte që transportonin naftë irakiane, për çka portet naftëmbajtëse në Irak ndaluan punën.
Irani praktikisht ka vendosur një bllokadë të lundrimit përmes ngushticës, përmes së cilës kalon rreth një e pesta e eksportit botëror të naftës, shkruan skynews.
Qendra për Tregtinë Detare e Mbretërisë së Bashkuar (UK Maritime Trade Operations), që vepron në kuadër të ushtrisë britanike, ka regjistruar gjithsej 16 sulme ndaj anijeve që nga fillimi i luftës, pa përfshirë këtë incident të fundit.
Sot janë regjistruar tashmë dy sulme të reja. Herët në mëngjes, një raketë goditi një anije kontejnerësh pranë bregut të Dubait.
Kompania gjermane e transportit detar Hapag-Lloyd gjithashtu njoftoi se një nga anijet e saj të kontejnerëve u godit nga fragmentet e një rakete pranë Ngushticës së Hormuzit.
Nën cilët flamuj lundronin anijet e goditura deri tani:
Ishujve Marshall, katër anije
Maltës, dy anije
Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një anije
Panamasë, një anije
Palaut, një anije
Bahamave, një anije
Tajlandës, një anije
Gjibraltarit, një anije
Japonisë, një anije /Telegrafi/