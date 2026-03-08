Djali i ish-udhëheqësit suprem të Iranit është emëruar si zëvendësues i tij, sipas mediave shtetërore iraniane.

Ajatollah Ali Khamenei u vra në sulmet e para SHBA-Izrael ndaj Iranit të shtunën.

Djali i tij, Mojtaba Khamenei, është një klerik 56-vjeçar i cili nuk ka mbajtur kurrë një post qeveritar.

Ai i mbijetoi sulmeve ushtarake ndaj Iranit dhe tani pritet ta udhëheq vendin.

Lideri i ri i Iranit pritet të jetë djali i Ajatollah Khameneit

Raportohet se udhëheqësi suprem i Iranit ka fjalën e fundit në të gjitha çështjet shtetërore.

88 anëtarët e asamblesë kanë qenë duke vendosur se kush do ta marrë rolin pas vrasjes së Khameneit.

Ndryshe, sipas sistemit të Iranit, udhëheqësi suprem duhet të jetë një udhëheqës i lartë me autoritet politik dhe fetar. /Telegrafi/

