Pas vrasjes së Khameneit, djali i tij vendoset në krye të Iranit
Djali i ish-udhëheqësit suprem të Iranit është emëruar si zëvendësues i tij, sipas mediave shtetërore iraniane.
Ajatollah Ali Khamenei u vra në sulmet e para SHBA-Izrael ndaj Iranit të shtunën.
Djali i tij, Mojtaba Khamenei, është një klerik 56-vjeçar i cili nuk ka mbajtur kurrë një post qeveritar.
Ai i mbijetoi sulmeve ushtarake ndaj Iranit dhe tani pritet ta udhëheq vendin.
Raportohet se udhëheqësi suprem i Iranit ka fjalën e fundit në të gjitha çështjet shtetërore.
88 anëtarët e asamblesë kanë qenë duke vendosur se kush do ta marrë rolin pas vrasjes së Khameneit.
Ndryshe, sipas sistemit të Iranit, udhëheqësi suprem duhet të jetë një udhëheqës i lartë me autoritet politik dhe fetar. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate