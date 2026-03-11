Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë dakordohet për lirimin më të madh të rezervave të naftës në historinë e saj
Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ka propozuar lirimin më të madh të rezervave strategjike të naftës në historinë e saj.
Agjencia tha se 32 vendet e saj anëtare ranë dakord unanimisht sot të vënë në dispozicion të tregut 400 milionë fuçi nga rezervat e tyre të emergjencës.
Lirimi supozohet të ndodhë gjatë një afati kohor që është i përshtatshëm për rrethanat e secilit vend anëtar, shtoi IEA, transmeton Telegrafi.
Lirimi më i madh kolektiv i rezervave të emergjencës nga vendet anëtare të IEA-s ishte 182.7 milionë fuçi, pas tronditjes energjetike të shkaktuar nga pushtimi në shkallë të plotë i Ukrainës nga Rusia në vitin 2022.
IEA u themelua në vitin 1974 për të siguruar sigurinë globale të energjisë dhe ka selinë në Paris. Midis anëtarëve të saj janë të gjitha vendet e G7, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA-në, dhe 21 vende të BE-së. /Telegrafi/