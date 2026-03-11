Irani i thotë botës: Përgatituni për rritje të çmimit të naftës!
Komanda ushtarake e Iranit ka paralajmëruar se bota duhet të jetë e përgatitur që nafta të arrijë 200 dollarë për fuçi, ndërsa tri anije të tjera u sulmuan në Gjirin e bllokuar.
Irani qëlloi Izraelin dhe objektivat në të gjithë Lindjen e Mesme të mërkurën, duke demonstruar se ende mund të kundërveprojë dhe të ndërpresë furnizimet me energji pavarësisht asaj që Pentagoni e ka përshkruar si sulmet më intensive SHBA-Izrael deri më tani.
Dhe kërcënimi vjen edhe pse çmimet e naftës që u rritën në fillim të kësaj jave kanë shënuar një rënie të lehtë dhe tregjet e aksioneve janë rimëkëmbur, me investitorët që “vënë bast” për momentin se presidenti i SHBA-së, Donald Trump do të gjejë një mënyrë të shpejtë për t'i dhënë fund luftës që ai filloi së bashku me Izraelin gati dy javë më parë.
Trump thotë se lufta me Iranin do të mbarojë së shpejti, 'praktikisht nuk ka mbetur asgjë' për t'u shënjestruar
Por deri më tani nuk ka pasur asnjë lehtësim në terren, ose ndonjë shenjë se anijet mund të lundrojnë të sigurta përmes Ngushticës së Hormuzit, ku një e pesta e naftës botërore është bllokuar pas një kanali të ngushtë përgjatë bregdetit iranian - në ndërprerjen më të keqe të furnizimit me energji që nga goditjet e naftës të viteve 1970.
“Përgatituni që nafta të jetë 200 dollarë për fuçi, sepse çmimi i naftës varet nga siguria rajonale të cilën ju e keni destabilizuar”, ka thënë Ebrahim Zolfaqari, zëdhënës i komandës ushtarake të Iranit, në komentet drejtuar Shteteve të Bashkuara.
Pasi zyrat e një banke në Teheran u goditën gjatë natës, Zolfaqari theksoi gjithashtu se Irani do të përgjigjej me sulme ndaj bankave që bëjnë biznes me Shtetet e Bashkuara ose Izraelin.Sipas tij, njerëzit në të gjithë Lindjen e Mesme duhet të qëndrojnë 1,000 metra larg bankave. /Telegrafi/