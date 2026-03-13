Trump pranon se Putini mund të jetë duke ndihmuar Iranin
“Presidenti rus Vladimir Putin mund të jetë duke e ndihmuar Iranin pak”, tha presidenti i SHBA-së Donald Trump në një intervistë me Fox News të publikuar më 13 mars, mes konfliktit të vazhdueshëm midis Uashingtonit dhe Teheranit.
"Mendoj se ai mund t'i ndihmojë pak, po, mendoj," tha Trump.
Komentet vijnë pikërisht në kohën kur Uashingtoni ndërmori hapa për të lehtësuar sanksionet ndaj naftës ruse, mes një rritjeje të çmimeve të karburantit të nxitur nga konflikti në Lindjen e Mesme.
Administrata Trump më parë ka minimizuar raportet se Rusia i ka ofruar inteligjencë Iranit të përdorur për të synuar forcat amerikane.
Ndryshe, përplasjet në Lindjen e Mesme shpërthyen pasi forcat amerikane dhe izraelite nisën sulme të kombinuara kundër Iranit më 28 shkurt, duke bërë që Teherani të lëshonte valë raketash dhe dronësh kundër vendeve në të gjithë rajonin.
Konflikti çoi në një rritje të çmimeve të naftës dhe gazit pasi Teherani mbylli Ngushticën e Hormuzit, një rrugë që transporton afërsisht 20% të furnizimit botëror me naftë.
Londra ka lëshuar gjithashtu paralajmërime për përfshirjen e Rusisë në sulmet iraniane.
“Mendoj se askush nuk do të habitet po të besojë se dora e fshehtë e Putinit fshihet pas disa taktikave iraniane dhe potencialisht edhe pas disa aftësive të tyre”, tha Sekretari i Mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar, John Healey, më 12 mars. /Telegrafi/