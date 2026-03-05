Irani sulmon rafinerinë e BAPCO-s dhe një bazë amerikane në Gjirin Persik
Irani ka sulmuar rafinerinë e naftës BAPCO në Bahrejn, duke shkaktuar dëme materiale dhe duke rritur tensionet në rajon.
Njëkohësisht, ka pasur raportime për një sulm ndaj një baze detare amerikane në Gjirin Persik, ku raketat dhe dronët iranianë goditën objektiva ushtarake, përfshirë selinë e Flotës së Pestë të Marinës së SHBA-së dhe disa ndërtesa të tjera të lidhura me aktivitetet ushtarake amerikane.
Ky veprim shihet si pjesë e hakmarrjes së Iranit ndaj sulmeve të mëparshme nga SHBA dhe Izraeli në rajon.
Në Emiratet e Bashkuara Arabe, sistemet e mbrojtjes ajrore janë aktivizuar mbi Dubai dhe Abu Dhabi për të interceptuar raketat dhe dronët iranianë. Megjithatë, shpërthime të fuqishme janë dëgjuar në disa zona, përfshirë afër aeroportit të Abu Dhabit, duke shkaktuar frikë dhe shqetësim tek banorët dhe pasagjerët.
Raportimet flasin për dëme të vogla materiale dhe ndërprerje të përkohshme të fluturimeve, por pa viktima të raportuara deri tani.
Këto sulme janë pjesë e një përshkallëzimi më të gjerë ushtarak në Lindjen e Mesme, ku Irani ka përdorur raketa dhe dronë për të goditur një numër vendesh dhe objektivash ushtarake pas një serie sulmesh nga SHBA dhe Izraeli.
Situata mbetet e tensionuar dhe ka rrezik për përshkallëzim të mëtejshëm, ndërsa komuniteti ndërkombëtar po monitoron ngjarjet me shqetësim. /Telegrafi/