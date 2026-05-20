Irani shqyrton dërgimin e ministrit të Jashtëm në takimin e OKB-së - në Nju Jork
Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të mbajë një debat mbi paqen dhe sigurinë ndërkombëtare në Nju Jork javën e ardhshme - dhe ministri i Jashtëm i Iranit mund të bashkohet, thotë Teherani.
Presidenca e radhës e organit të OKB-së aktualisht mbahet nga Kina dhe Abbas Araghchi "është ftuar gjithashtu të marrë pjesë në këtë takim", tha një zëdhënës i ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmaeil Baghaei, për agjencinë shtetërore iraniane të lajmeve ISNA.
Megjithatë, qeveria iraniane nuk ka vendosur ende nëse ai do të marrë pjesë, shtoi Baghaei, transmeton Telegrafi.
Nëse Araghchi do të merrte pjesë personalisht, do të ishte një hap i rëndësishëm duke pasur parasysh luftën e vazhdueshme me SHBA-në.
SHBA-të supozohet të japin viza për diplomatët që marrin pjesë në ngjarjet e OKB-së, pasi selia e organizatës në Nju Jork konsiderohet territor ndërkombëtar.
Megjithatë, ajo bllokoi hyrjen në Autoritetin Palestinez gjatë Asamblesë së Përgjithshme të vitit të kaluar.
Donald Trump gjithashtu ka ushtruar presion mbi Iranin që të mos marrë pjesë në Kupën e Botës së futbollit për meshkuj të këtij viti, pjesërisht të organizuar nga SHBA-të, por ekipi i Iranit dhe organi global i futbollit FIFA thonë se pala iraniane do të marrë pjesë. /Telegrafi/