Udhëheqësit iranianë përballen me 'barrë më të rëndë' në luftë, pranon udhëheqësi suprem
Udhëheqësi i ri suprem i Iranit ka lëshuar një mesazh për të shënuar përvjetorin e dytë të vdekjes së Ebrahim Raisi.
Përveç nderimit të ish-presidentit, i cili vdiq në një rrëzim helikopteri, Mojtaba Khamenei trajtoi sfidat me të cilat po përballet udhëheqja e re iraniane, transmeton Telegrafi.
Realiteti i luftës "u vendos një barrë më të rëndë përgjegjësie zyrtarëve të Republikës Islamike", pranoi udhëheqësi suprem në një deklaratë me shkrim.
Ai tha se udhëheqësit duhet të adresojnë në mënyrë aktive shqetësimet në lidhje me ekonominë dhe të ruajnë një "prani të gjerë dhe të drejtpërdrejtë".
Veçanërisht, vetë Khamenei nuk është parë ose dëgjuar në publik që kur mori detyrën nga babai i tij, i cili u vra në një sulm amerikan.
Sipas raporteve të medias, ai u plagos rëndë në incident dhe është duke u fshehur, nga frika e një sulmi tjetër amerikan.