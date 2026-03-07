Reagimi i Trumpit kur pyetet për pretendimet se Rusia po ndihmon Iranin
Presidenti amerikan Donald Trump iu përgjigj ashpër korrespondentit të lartë të Fox News në Shtëpinë e Bardhë, Peter Doocy, të premten, pasi gazetari e pyeti në lidhje me pretendimet e reja se Rusia mund të ndihmojë Iranin të synojë trupat amerikane.
Shkëmbimi i tensionuar u zhvillua në fund të një Tryeze të Rrumbullakët Sportive të Kolegjit në Shtëpinë e Bardhë, kur Doocy ngriti çështjen e raportimit ekskluziv të The Washington Post, të botuar më herët atë ditë, në lidhje me përfshirjen e supozuar të Moskës në aktivitetin e fundit ushtarak të Iranit.
“President Trump, duket sikur rusët po e ndihmojnë Iranin të shënjestrojë dhe sulmojë amerikanët tani”, pyeti Doocy.
Trump e hodhi poshtë shpejt pyetjen, duke e qortuar ashpër gazetarin e Fox News: “Ky është një problem i lehtë në krahasim me atë që po bëjmë këtu, por a mund të jem i sinqertë? Thjesht, kam shumë respekt për ty, gjithmonë ke qenë shumë i sjellshëm me mua. Çfarë pyetjeje idiote është ta bësh në këtë kohë. Po flasim për diçka tjetër”.
Presidenti kaloi më pas te pyetja tjetër.
Ndryshe, The Post raportoi se Rusia mund t’i ofrojë Iranit ndihmë në identifikimin dhe shënjestrimin e forcave amerikane në rajon. Duke cituar tre persona të njohur me konfliktin në vazhdim, gazeta raportoi se Moska besohet se i ka ofruar ndihmë teknike Teheranit, ndërsa Irani kërkon të godasë personelin amerikan.
Megjithatë, Doocy nuk ishte gazetari i parë i Fox News që e ngriti çështjen në Shtëpinë e Bardhë të premten.
Më herët, prezantuesi i rrjetit John Roberts mori një përgjigje të ngjashme nga Sekretarja e Shtypit Karoline Leavitt .
Leavitt tha: “Nëse kjo ka ndodhur apo jo, sinqerisht, nuk ka shumë rëndësi sepse presidenti Trump dhe ushtria e Shteteve të Bashkuara po e shkatërrojnë absolutisht regjimin terrorist iranian të pabesë”. /Telegrafi/